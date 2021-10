Inter, la Juventus è una maledizione: i numeri lo confermano

Inter-Juventus non è una partita come le altre, specialmente per i tifosi nerazzurri: i bianconeri sono una vera maledizione.

Inter-Juventus è la partita del calcio italiano, il nostro ‘clasico’. Il derby d’Italia, quello che vede contrapposte le squadre con più tifosi in tutto il paese. E, come nella tradizione per quanto riguarda i derby juventini, decisamente impari. Nonostante sulla carta possa sembrare la sfida tra due superpotenze alla pari, i numeri dipingono la Juventus come una vera bestia nera per i nerazzurri.

Basti pensare al dato sui precedenti. La Vecchia Signora è infatti la squadra che più volte ha battuto l’Inter in Serie A. Il bilancio fin qui parla addirittura di 85 successi bianconeri, contro i 47 nerazzurri (e 44 pareggi). Numeri che hanno del clamoroso e che rendono il match, almeno sulla carta, meno equilibrato.

Venendo all’attualità, però, la squadra di Inzaghi non parte certo sconfitta contro quella di Allegri. Nonostante i bianconeri, di corto muso, siano riusciti a piazzare ben sei vittorie consecutive tra campionato e Champions, i nerazzurri continuano a essere citati da più parti come i veri favoriti per lo Scudetto. E avendo perso l’ultima gara contro la Lazio, vorranno subito rifarsi. Anche perché è da marzo 2020 che l’Inter non perde due gare consecutive in campionato (peraltro proprio contro Lazio e Juventus).

Inter-Juventus: i numeri fanno sorridere Allegri

L’ultimo confronto tra Inter e Juventus al Meazza ha visto gli uomini all’epoca allenati da Conte uscire vittoriosi. Un dato che potrebbe sembrare incoraggiante, ma non è così. L’Inter non riesce a vincere due gare consecutive in casa in campionato contro i bianconeri addirittura dal 2010. L’ultimo a riuscire in questa piccola impresa era stato José Mourinho.

A rendere ancora più alta la montagna da scalare per la squadra nerazzurra ci sono poi i precedenti di Simone Inzaghi. La Jvuentus è la squadra che più volte ha superato l’ex allenatore biancoceleste. Fin qui, Inzaghi ha perso otto volte contro i bianconeri, con una media punti di 0.64 a partita, la più bassa della sua storia da allenatore. Contro Allegri ha giocato tre partite in casa in camponato, e le ha perse tutte.

Insomma, numeri e cabala sembrerebbero pendere decisamente dalla parte della formazione torinese. Ma, si sa, le statistiche sono fatte per essere smentite. L’unica certezza è che mai come quest’anno la sfida tra Inter-Juventus ha il sapore del dentro e fuori nella lotta Scudetto, soprattutto in caso di vittoria del Napoli.