Dazn, ancora problemi in Verona Lazio, è caos: “Intervenga la Lega”

Dazn ancora nel caos: problemi durante il match fra Verona e Lazio e delirio social con i tifosi in rivolta. E appare un nuovo messaggio.

Ancora problemi. Il copione si ripete durante le partite trasmesse da Dazn, e con esso le proteste dei tifosi, che in pochi minuti hanno inondato i social di commenti negativi. Una valanga di insulti, come di consueto e come tristemente accade quasi ogni domenica. Questa volta i problemi sono stati riscontrati durante la partita fra Verona e Lazio, in un secondo tempo che ha fatto davvero infuriare gli abbonati.

Dazn, 10 minuti di silenzio e tifosi in rivolta per i problemi in Verona Lazio: “É il momento di dire basta”

Non c’è tregua per gli abbonati, che su Dazn continuano a riscontrare problemi durante la trasmissione delle partite. A farli infuriare è stato “il silenzio” durante il match fra Verona e Lazio. Nei primi 10 minuti della ripresa è saltato l’audio, e si sentivano solo i rumori di sottofondo dello stadio.

Leggi anche: Gavi straccia un altro record in Barcellona Real: non accadeva da 80 anni

É apparso un messaggio in cui il colosso dello streaming che detiene i diritti della Serie A si scusava per il disagio. E invitava gli spettatori ad attendere. Dopo 10 minuti tutto è tornato alla normalità, ma è bastato tanto per dar vita ad una nuova valanga di insulti. E c’è chi addirittura la butta sulla simpatia, e criticando i commentatori, chiede di ristabilire il silenzio.

Sto guardando diretta gol su #dazn ed è la 4 volta che si blocca. Ora, non penso che #fiorentinacagliari e #veronalazio siano partite di cartello, non oso immaginare questa sera con la #juventus e l'Inter in campo 😪 ridateci #sky e al più presto. 1/2 — fabrizio carignano (@fcarignano83) October 24, 2021

#VeronaLazio Ma chi cazzo commenta! Rifate tornare i problemi tecnici #DAZN — Alberto Di Paola (@halbertino68) October 24, 2021

Un’altra grandissima giornata per @DAZN_IT… L’audio morto, la visione che non parte perché, secondo loro, lo sto guardando su più di due dispositivi e mi perdo anche il goal della Lazio. Grazie, grazie davvero… #Dazn #VeronaLazio #SerieA — Simone Ciancotti Petrucci (@SimoCian7) October 24, 2021