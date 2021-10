Gavi straccia un altro record in Barcellona Real: non accadeva da 80 anni

Gavi entra nella storia della Liga: non accadeva da quasi un secolo e in Barcellona Real tutti gli occhi saranno puntati su di lui.

Le frasi fatte non servono più, perché a Gavi non tremeranno le gambe al Camp Nou. Ha già giocato in Champions, è stato titolare con la Spagna dopo aver conquistato la fiducia di Luis Enrique, e si è preso un posto da titolare fra paragoni clamorosi e prestazioni di gran spessore.

Lo hanno accostato a Xavi Hernandez, per altri è più simile ad Inesta. Di fatto Gavi è semplicemente un calciatore di infinito talento che non ha compiuto ancora 18 anni ma ha già inanellato record pazzeschi. E l’ultimo arriva dal Clásico. Era da 80 anni che il primato era fermo. E nessuno era mai stato in grado di cancellarlo. Ci ha pensato il gioiello di Koeman, che gli darà una nuova opportunità.

Gavi titolare in Barcellona Real: clamoroso record del gioiello blaugrana

Gavi è il sesto giocatore più giovane di sempre ad essere titolare in un Clásico. Davanti a lui ci sono Alfonso Albeniz nel 1901, Armando Giralt nell’ anno successivo, Petit nel 1916 e ancora José Bayo nel 1936. L’ultimo a giocare un Clásico senza aver compiuto 18 anni fu Vicente Martinez.

E quella partita risale al 1941. Era da 80 anni che un giocatore così giovane non partiva titolare in un match fra Barcellona e Real Madrid, e il dato testimonia quanto Gavi goda della stima dei tecnici che lo allenano. Avrà accanto Busquets e De Jong, e contro Casemiro, Modric e Kroos. Mica male per un calciatore di 17 anni e 80 giorni che trova spazio fra i grandi nomi della Liga e fra le statistiche di una storia infinita come quella di Barcellona e Real Madrid.