Giovanni Simeone ha travolto la Lazio con l’ennesima goleada rifilata a Sarri: record con la maglia del Verona, il suo segreto è la stupenda Giulia Coppini.

Quattro gol in solo match non capitano spesso ad un calciatore. Giovanni Simeone ci è riuscito, rifilando alla Lazio di Sarri un poker da incubo per il tecnico. Incassò una tripletta in quella gara horror in cui il Napoli perse lo scudetto strapazzato dalla Fiorentina. É accaduto nuovamente oggi, ed è primato. Simeone è il secondo giocatore nella storia del Verona a trovare la via della porta in quattro occasioni.

Prima di lui ci riuscì Emanuele Del Vecchio, nel 1958 contro la Sampdoria. E dopo 63 anni il Cholito ritorna a scrivere un pezzo di storia negli almanacchi degli scaligeri, trasformati dalla cura Tudor. Il segreto di Giovanni Simeone? Di sicuro la moglie Giulia Coppini, della quale è innamoratissimo.

Giulia Coppini e Giovanni Simeone: l’unione di coppia è il segreto della punta

Un impatto devastante. Contro Sarri, al cospetto di una Lazio che incassa e riflette. Simeone ha spaccato in due la partita segnando in tutti i modi in mezzo a una difesa horror. E la dedica sarà di certo per la splendida Giulia Coppini. I due non perdono occasione per mostrare la loro unione. Foto insieme, viaggi, la passione per gli animali, i sorrisi di chi si ama davvero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@giuliacoppini)

Leggi anche: Dazn, ancora problemi in Verona Lazio, è caos: “Intervenga la Lega”

Giulia Coppini è nata a Firenze, ha vinto concorsi di bellezza ma non ha rinunciato al percorso di studi, coltivando comunque la passione per la moda e per la danza. La svolta arriva nel 2016 quando diventa inviata di “Quelli che il calcio”, che svela al grande pubblico le doti di intelligenza e bellezza di Giulia. Occhi chiari, capelli scuri, volto fine e tante passioni. Ecco chi è la splendida Giulia Coppini, il segreto di un Simeone che oggi vive una giornata da incorniciare.