Disfatta Manchester contro il Liverpool: l’inedito gesto dei tifosi – FOTO

Il Manchester crolla in casa contro un Liverpool scatenato: Salah devastante, Pogba espulso, e il gesto dei tifosi non si era mai visto in Premier.

I Red Devils non erano gli uomini di casa oggi ma gli ospiti. Quelli del Liverpool, i rivali storici, gli uomini guidati da Klopp, che hanno cancellato il Manchester con 5 reti. Non c’è stata mai partita, fin dal primo gol di Keita. Poi lo show di Salah, che è in questo momento il giocatore più in forma in Europa. Sono 10 le partite consecutive in cui l’egiziano trova la via della porta, e ad Old Trafford ha esultato per ben tre volte, dopo il momentaneo raddoppio di Jota.

Dall’altra parte Ronaldo è stato imbrigliato dalla difesa dei Reds, e neanche la mossa di Solskjaer di inserire Pogba è servita. Il francese si è fatto espellere dopo pochi minuti, e per i tifosi è stato troppo. Per la prima volta in Premier, i sostenitori di un club, che in Inghilterra sono famosi per la loro sportività, hanno abbandonato anzitempo Old Trafford. Delusi da una serata storica per gli avversari, e pesantissima da digerire.

Manchester Liverpool, i tifosi abbandonano lo stadio: e ora Solskjaer rischia l’esonero

Solskjaer incassa e rischia. Ronaldo è stato annullato, Pogba espulso, e in campo c’è stata una sola squadra. Ora la bandiera dei Red Devils rischia davvero, e in Inghilterra si fanno già i nomi dei sostituti. Nelle prossime 24 ore il club dovrà infatti necessariamente prendere una decisione. Allontanarlo definitivamente oppure confermargli la fiducia, per placare la tifoseria.

Leggi anche: Simeone, poker da record alla Lazio e un segreto: la splendida moglie Giulia

In caso di addio si fa largo il nome di Zidane, ma non sarebbe semplice convincere il francese. C’è chi sussurra anche che Conte sia fra i candidati, ma anche al tecnico italiano dovrebbero essere offerte importanti garanzie. A Manchester qualcosa si muove, e si rischia il terremoto dopo il gesto dei tifosi, che hanno mostrato il loro disappunto con una reazione immortalata in una foto che rischia di diventare storica.