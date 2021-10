Chi è Francesco Camarda: 13 anni e medie da record al Milan – VIDEO

I numeri lo rendono un predestinato: Francesco Camarda segna a medie pazzesche, da 5 gol per match, e il Milan ha in casa il bomber del futuro.

Fisico, classe, corsa, dribbling e potenza. Francesco Camarda è un talento del Milan classe 2008, che a dispetto della giovane età, è già uno spauracchio per gli avversari in tutta Italia. Lo hanno già introdotto nel gruppo dei più grandi, dove continua a fare faville e non avverte il peso di una categoria diversa contro avversari più grandi d’età e anche fisicamente. Lui continua a segnare ad un ritmo supersonico, con numeri che sembrano irreali.

É destinato al salto di qualità in nazionale, ed è coccolato da tutti in casa Milan per evitare di bruciare un attaccante dalla classe cristallina. É così, perché di lui si parla in tutta Europa, dall’Inghilterra alla Germania, nazione in cui lo paragonano a Moukoko del Borussia Dortmund, il più giovane a segnare in Bundesliga. E a parlare sono le sue medie realizzative e le immagini delle sue giocate, perché Camarda segna davvero in tutti i modi.

Chi è Francesco Camarda: quasi 500 gol già all’attivo per il gioiello del Milan

Se i numeri non convincono nonostante le cifre clamorose, basta guardare le giocate in campo per capire chi è Francesco Camarda, il diamante cresciuto in casa Milan e tifosissimo dei rossoneri. In carriera ha messo fino ad ora a segno 483 gol in 87 partite, ad una media pazzesca sia con i pari età che con la squadra Under 15.

Nel 2017/18 realizzò 247 reti in 40 partite, poi ancora 172 in 31 incontri nella stagione successiva e nel 2019/20 altre 64. Questa è la somma delle reti, che ad essere sinceri fa davvero impressione. Inevitabile avere come idolo Zlatan Ibrahimovic e fare impazzire i club di mezza Europa. Ecco chi è Francesco Camarda, un numero 9 che al Milan ha già sfatato una maledizione, e ora è pronto a nuove sfide, anche in nazionale.