Eros Ramazzotti tenta Wanda Nara? Il cantante esce allo scoperto

Eros Ramazzotti ha ammesso di aver scritto un messaggio a Wanda Nara: il cantante svela le sue intenzioni.

Eros Ramazzotti ci sta provando con Wanda Nara? Secondo i media argentini sì. Almeno per le testate di gossip del paese sudamericano, che sulla crisi tra Wanda e Icardi stanno costruendo la più sorprendente delle telenovelas. E una notizia del genere non poteva non prendere piede sui media italiani.

Il cantautore romano, oltre che noto tifoso juventino e artista di fama internazionale, non è infatti solo una star, ma anche un celebre latin lover. Non a caso, ogni due per tre gli viene affibbiato un flirt più o meno veritiero. Stavolta la sua ultima fiamma secondo i media argentino potrebbe essere addirittura Wanda Nara.

Il cantante avrebbe scritto un messaggio alla celebre showgirl argentina, mandando tra l’altro su tutte le furie Mauro Icardi, che sarebbe stato folle di gelosia, secondo quanto riferito in Sudamerica. Ma sarà vero che Eros abbia voluto subito approfittare di questa crisi (presunta?) per tentare la bella agente del calciatore del Psg? A chiarire la situazione è stato lo stesso cantautore.

Eros Ramazzotti spiega perché ha scritto a Wanda Nara

Partiamo dai fatti. Davvero il cantante ha scritto alla signora Icardi? Sì, lo ha ammesso lo stesso Eros a Oggi. E davvero lo ha fatto con intenzioni ‘maliziose’? La risposta in questo caso è no. Ramazzotti ha infatti affermato di essere semplicemente un amico di Wanda. Lei è una sua grande fan e i due hanno stretto un buon rapporto già da anni. Per un certo periodo hanno addirittura frequentato la stessa palestra in zona San Siro a Milano.

Per questo motivo ha voluto farle sentire la sua vicinanza in un momento così difficile. Spiega l’artista: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà“.

Insomma, tra i due non c’è del tenero, ma stima, rispetto e anche affetto, ma senza sfociare in qualcosa di altro genere. Per questo motivo l’artista ha tenuto a smentire voci totalmente “infondate oltre che indelicate e inopportune” in un momento tanto delicato, soprattutto per Wanda, Mauro e i loro figli.