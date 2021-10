Diletta Leotta ha parlato di una sua ‘shockante’ esperienza con un calciatore della Nazionale, paragonandolo a un gorilla.

Brutta esperienza per Diletta Leotta! La conduttrice di Dazn ha avuto modo di raccontare un incontro ravvicinato quasi ‘tragico’ con un famoso calciatore della Nazionale. Una vicenda ‘da brividi’ che l’ha spaventata e le ha messo grande paura, facendole capire qualcosa in più del suo mestiere e più in generale dei meccanismi del mondo dello sport.

Non è una novità che il volto di Dazn faccia girare la testa a molti calciatori. Sono diventate virali le immagini e i meme di tantissimi calciatori della massima serie ammaliati al suo passaggio, pronti a seguirla con lo sguardo ammirando le sue qualità. Ma di certo Diletta non si sarebbe mai aspettata di avere un confronto di questo tipo con uno dei più grandi professionisti del nostro calcio,

Leggi anche -> Diletta Leotta in nero, fan impazziti: “Patrimonio dell’Unesco” – FOTO

“Ho avuto paura“, ha confessato la bionda conduttrice televisiva, raccontando una disavventura che mai avrebbe immaginato di vivere nella sua vita. Fortunatamente, non tutto è però come sembra. E Diletta non è davvero stata in pericolo. Ma cosa è le è successo allora?

Diletta Leotta racconta la partita a basket con Chiellini

A spaventare Diletta Leotta è stato Giorgio Ghiellini, il King Kong della nostra Nazionale e della Juventus. I due sono stati protagonisti di una bella intervista in esclusiva per Dazn, e nell’occasione hanno giocato un uno contro uno a basket. E proprio qui sarebbe arrivato il momento del terrore per la bella presentatrice.

“Ho avuto paura, quando difende si trasforma, diventa un gorilla“, ha confessato Diletta, ovviamente sorridendo e scherzando per quanto avvenuto nel corso di un’esperienza di carriera in realtà molto gratificante.

Calcio ✅

Basket ✅

Nel Football Americano come te la cavi, Giorgio? 😅 Non perderti Linea Diletta, dal 27 ottobre su #DAZN pic.twitter.com/ThcUmOHsQR — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 25, 2021

Ospite del suo Linea Diletta, il difensore ha avuto modo di confermare ancora una volta il suo piacere nel difendere. La presentatrice gli ha fatto notare che la passione che trasmette regala una sensazione pazzesca, e Giorgio ha confermato: “Vero, mi piace difendere. Credo si percepisca anche in campo quando salvo un gol. Mi carico maggiormente rispetto a quando segno“. Parole che confermano l’indole di Chiellini. Una dote spaventosa… ma che fortunatamente risulta innocua, fuori dal campo.