Diletta Leotta in nero, fan impazziti: “Patrimonio dell’Unesco” – FOTO

Diletta Leotta conquista ancora una volta i suoi fan con una foto sexy ed elegante: l’immagine diventa rapidamente virale.

Una bellezza come quella di Diletta Leotta meriterebbe di essere nominata Patrimonio dell’Unesco. Questo almeno è quanto suggerito da un suo follower innamorato, come reazione inevitabile al suo ultimo scatto da urlo. Una foto che la bionda presentatrice di Danz ha pubblicato su Instagram e che la ritrae all’interno di una location di straordinario prestigio.

Vero che i campi da calcio, i terreni verdi all’interno degli stadi che fanno battere i nostri cuori, sono un habitat naturale per Diletta, panorami ai quali è difficile rinunciare. Ma il suo fascino all’interno di un grande sito storico sembra anche aumentare. Lo dimostra la foto all’interno di Palazzo Clerici, uno degli edifici più belli e importanti di Milano.

Elegante, sobria, ma anche molto sensuale, la presentatrice si è mostrata ai fan in total black, con abiti che premiano la sua invidiabile linea. Un’immagine di grande armonia che ha fatto perdere la testa a molti suoi fan, che si sono lasciati andare ai commenti più fantasiosi.

Diletta Leotta a Palazzo Clerici: la foto

“Sei l’opera d’arte più bella del nostro paese“, esagera un fan. Vero che Diletta è senza dubbio una donna avvenente, nonché un simbolo ormai del racconto calcistico nel nostro paese. Ma paragonarla con il nostro straordinario patrimonio artistico appare un po’ eccessivo.

“Ma di cosa parliamo raga“, fa eco un altro utente, sottolineando come anche la sua maglietta sembra non contenere la sua esuberanza fisica. “Meravigliosa“, scrive anche una ragazza, per nulla invidiosa del suo aspetto fisico e anzi sua grande ammiratrice anche e soprattutto per la simpatia e la solarità mostrata anche sui social. Ma il meglio deve davvero arrivare.

Sarà per la voglia di attirare l’attenzione, sarà per un vero e folle amore, c’è anche chi si lascia trasportare dall’entusiasmo e supera in dolcezza tutti gli altri follower di Diletta: “Non ci sono pezzi di valore come il valore della tua infinita bellezza. Sei preziosa“. Imbattibile. Meglio allora tornare sullo scherzo e sulla battuta, quella che strappa un sorriso. Come chi, sottolineando il look scelto per l’occasione, evidenzia una somiglianza: “Con i capelli corti sei Eva Kant a rubare opere d’arte“.