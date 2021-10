Real Benzema e il sogno Liga: far meglio dell’idolo di sempre

Il Real con Karim Benzema punta alla Liga dei gol da record. La classifica dei maggiori cannonieri della competizione è sempre in evoluzione, cercando anche di superare qualche storico attaccante.

Le classifiche dei gol sono spesso in evoluzione, lo sa bene il Real Madrid che spesso al calcio spagnolo ha consegnato grandi attaccanti. La Liga è il campionato dove si segna di più, tutto sommato, nel corso del tempo e anche i bomber hanno capito di poter avere terreno facile.

Non è un caso che i record della Liga per quanto riguarda i gol sono sempre in evoluzione. Il primatista è Leo Messi si è fermato a quota 476 reti con la maglia del Barcellona, che sarà davvero difficile da raggiungere. Medie altissime per l’ex asso del Barca, che così ha staccato nettamente il suo ex rivale Cristiano Ronaldo.

Nel Real Madrid ha segnato in Liga 311 gol, spesso beffando lo stesso Messi nella classifica del Pichichi, ma vanno considerate anche le minori stagioni vissute dal portoghese nel calcio spagnolo.

Una selva di bomber storici poi ha attraversato i numeri, rimanendo nella top dieci dei bomber. Dai 251 di Telmo Zarra, ai 234 di Hugo Sanchez, bomber sempre amato in Spagna. A quota 227 Alfredo Di Stefano, a 219 Quini, 210 per Pahino. Karim Benzema ha superato i 200 gol e ora punta Raul a quota 228.

Una sfida galattica del gol

Sarebbe davvero incredibile per Karim Benzema superare tutti gli idoli del Real Madrid, anche se le vicende giudiziarie potrebbero influire molto sull’umore dell’attaccante.

Anche se il francese ha dimostrato di essere un bomber di ferro e in questa stagione – o al massimo nella prossima – potrebbe infilare tanti record, arrivando almeno al quarto posto tra i cannonieri più forti di sempre nella Liga.

Una corsa ai gol per diventare sempre più protagonista, dopo aver ritrovato la nazionale francese e anche un certo feeling con i tifosi madrileni.

Ben sapendo come dovrà sempre ringraziare il fisico e le gambe che reggeranno, l’età comincia a essere un particolare non indifferente. Il francese però è fiducioso, sa di poter avanzare nelle classifiche e nelle statistiche, non è un caso che punta questo quarto posto assoluto per lasciare un segno.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Che collezione di macchine per il francese!

Curioso come sia Raul uno degli ultimi idoli recenti a dover temere di essere scalato. L’ex capitano del Real forse avrebbe meritato un maggior finale di carriera, confinato prima allo Schalke 04 e poi altrove. Un po’ come Alessandro Del Piero, rappresentò un idolo per le generazioni a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, vincendo e realizzando spesso gol decisivi anche in Champions League. Il presente ora parla di una corsa al record, Karim Benzema è freddo e del passato guarda solo il meglio.