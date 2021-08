Karim Benzema, la sua collezione di supercar: tra lusso e velocità

Scopriamo tutta la collezione di auto del campione francese Karim Benzema, tra bolidi ad alta velocità e macchine di lusso.

Karim Benzema nasce a Lione il 19 dicembre del 1987 è l’attaccante del Real Madrid, ed è considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Con la maglia delle merengues ha giocato in 561 partite andando a segno per ben 281 volte. Della vita privata di Benzema, sappiamo ben poco, il classe 87 infatti è ben attento a non far trapelare troppe cose della sua quotidianità. Siamo a conoscenza comunque che ha due figli e che è sentimentalmente legato a Cora Gauthier. Sappiamo anche della sua enorme passione per i motori, il bomber francese ha una collezione d’auto da diversi milioni di euro. Scopriamo insieme quali auto possiede nel suo garage.

Il garage di Karim Benzema

L’attaccante del Real Madrid è un grande appassionato delle 4 ruote, e grazie allo stipendio da capogiro che percepisce è riuscito a collezionare dei bolidi incredibili.

Una delle auto più costose della sua raccolta è senza dubbio la Bugatti Chiron Noire Sports, un auto in edizione limitata con ben 1500 cv di potenza e un costo di 2,5 milioni di euro. Nel suo parco auto poteva mancare il cavallino? Assolutamente no, il marchio Ferrari è d’obbligo per gli appassionati di motori e Benzema possiede una bellissima 458 Spyder, dal costo di circa 200mila euro. Tra le altre supercar che fanno del loro vanto la velocità, ci sono anche: una Lamborghini Aventador, una Bugatti Veyron e infine il bolide dedicato al pilota britannico Stirling Moss la Mercedes SLR McLaren ‘Stirling Moss’ che può arrivare a 350 Km/h e a un costo di 750milla euro.

Le auto di lusso del campione francese

Oltre alle macchine potenti la collezione del francese comprende anche delle auto di lusso molto diffuse fra i vip, come il fuoristrada Mercedes-AMG G63. Il prezzo di questo bolide supera i 150mila euro. Se parliamo di lusso inoltre non possiamo non nominare la sua Rolls-Royce Wraith, che ha un valore di partenza di ben 335mila euro.

Tra i vari esemplari di macchine possiede anche due Suv, uno della casa del toro, un Lamborghini Urus e un Audi Q5.