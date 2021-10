Zoe Cristofoli fa impazzire di gioia Theo Hernandez. Grande notizia per il terzino francese del Milan: la fidanzata sarebbe incinta.

Dopo il Covid, una notizia splendida ha illuminato la vita di Theo Hernandez. La fidanzata Zoe Cristofoli sarebbe incinta! Ad annunciarlo per il momento non sono stati i diretti interessati. La modella e influencer, una delle più amate sul web, è infatti ancora impegnata nelle sue mille attività, mentre il calciatore, guarito dal Covid, potrebbe essere pronto al ritorno in campo.

La notizia è però filtrata sulle principali piattaforme dedicate al gossip, lanciata in esclusiva da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Sia per il 24enne francese, dal 2019 pilastro del Milan, che per la 25enne influencer si tratterebbe del primo figlio in assoluto.

Leggi anche -> Zoe Cristofoli in bikini, la confessione stupisce i fan: “Quanto è bella?”

L’ex di Fabrizio Corona per il momento non avrebbe dato conferma della sua gravidanza, ma il 6 ottobre, in occasione del compleanno del calciatore, aveva voluto dichiarare pubblicamente il suo amore con parole che avevano sciolto il cuore dei fan: “Sei la mia vita! A te che sei il mio pazzo, il mio confidente, la mia spalla e il mio tutto“.

Zoe Cristofoli è incinta? Le foto non lo fanno sospettare

In attesa di conferme o smentite da parte dei due innamorati, i fan si stanno fiondando sui social della splendida modella e dj veronese, che ha già fatto impazzire tutti quanti in questi anni con foto molto sensuali.

Dopo aver attraversato un momento di crisi, secondo i rumor di gossip, Zoe e Theo avrebbero ritrovato l’armonia e l’amore dei primi tempi, al punto da arrivare a concepire il loro primo figlio. Anche se per il momento dai social di entrambi non arrivano nemmeno indizi. Anzi, la modella nelle sue ultime foto appare ancora in questo momento più in forma che mai, e nemmeno con un filo di pancia sospetta.

Potrebbe interessarti -> Zoe Cristofoli, l’abito mostra un dettaglio pazzesco: fan incantati – Foto

“Vorrei anche io il Covid con una gnagna così a casa…“, scrive un fan di Zoe sui social nel commento a una delle sue ultime foto. “Impazzisco“, “Wow“, aggiungono altri, rimasti senza parole davanti alla sua bellezza. Insomma, per il momento la vita di Theo e della fantastica fidanzata prosegue senza grandi scossoni. Vedremo se nei prossimi giorni confermeranno o meno questa notizia che renderebbe la loro storia ancora più solida e da sogno.