Zoe Cristofoli in bikini, la confessione stupisce i fan: “Quanto è bella?”

La fidanzata di Theo Hernandez sorprende tutti in bikini: la confessione di Zoe Cristofoli sui social e lo shooting che cattura i fan.

Le vacanze stanno per terminare un po’ per tutti. Per qualcuno, invece, sono già finite. E’ il caso dei calciatori, ormai alle prese con l’inizio dei campionati. Ma è il caso anche delle compagne dei protagonisti in campo. Per esempio, Zoe Cristofoli ha annunciato sui social di aver finito le ferie.

La fidanzata di Theo Hernandez ha fatto letteralmente impazzire i suoi seguaci con alcuni degli ultimi scatti fatti in vacanza. La bellissima “Tigre di Verona” – così soprannominata per via dei tatuaggi su tutto il corpo – ha folgorato i suoi fan con lo shooting condiviso su Instagram, in un posto per lei magico.

Zoe Cristofoli, le foto in piscina sono spettacolari

Dopo la Sardegna e Dubai, è toccato alla Puglia. E’ lì che l’influncer veneta classe 1996 ha trascorso gli ultimi suoi giorni di vacanza. Quest’estate ha girato il mondo assieme al suo compagno e terzino del Milan. Tuttavia, appena il calciatore ha cominciato il ritiro con il club, sarebbe stato più complesso continuare le vacanze in altri Paesi.

E allora, Zoe Cristofoli ha scelto la Puglia come ultima tappa per trascorrere gli ultimi attimi di relax, in attesa di riprendere a lavorare e ritornare a vivere la solita quotidianità. “Quanto è bella la Puglia, quanto?” scrive di getto la compagna del difensore rossonero. Gli scatti postati in bikini a bordo piscina hanno fatto impazzire i suoi follower. Il costume aderente ha esaltato le forme della ragazza, che ha messo in mostra tutti i suoi tatuaggi, segni distintivi del suo corpo.

Tra i seguaci non manca dell’ironia. C’è chi scrive di non vedere alcuna foto della regione, ma solo le pose dell’influencer. E c’è chi invece riempie di like e cuori il post della bellissima Zoe.