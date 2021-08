Zoe Cristofoli, l’abito mostra un dettaglio pazzesco: fan incantati – Foto

La compagna di Theo Hernandez ruba la scena sui social con una serie di scatti magnifici: l’abito di Zoe Cristofoli è strettissimo, dettaglio in vista.

La tigre di Verona incanta sui social attraverso una serie di scatti mozzafiato. Zoe Cristofoli, dopo un presunto periodo di pausa con il terzino del Milan, è ritornata più bella e sorridente che mai. I due per diversi mesi non hanno postato nulla sui social e sembravano distanti. Non mancavano anche scambi di frecciatine attraverso le storie Instagram, senza mai specificare il destinatario dei messaggi. Ma ora è tutto alle loro spalle, la coppia è ritornata felicemente assieme e si è goduta le vacanze estive.

La compagna di Theo Hernandez ha postato alcune foto e ha mostrato un po’ di indecisione, ma i follower l’hanno aiutata a scegliere le immagini preferite.

Zoe Cristofoli indecisa: le foto che conquistano i fan

La bellissima e super tatuata donna veronese ha messo in mostra tutta la sua bellezza. Lo shooting postato su Instagram ha letteralmente folgorato i suoi numerosi followers, incantati dal suo fascino e dal suo corpo. L’abito strettissimo e attillato esalta le forme di Zoe Cristofoli e fa risaltare anche il tatoo tra tra i due seni.

Per guardare le foto di Zoe — CLICCA QUI

La compagna di Theo è molto indecisa e lascia scegliere ai suoi seguaci quale delle foto merita di più. E i fan non hanno dubbi: lei è stupenda in qualsiasi posa, in qualsiasi immagine. Nell’ultima, l’affascinante tigre di Verona ha inscenato una passerella da urlo che ha conquistato i cuori di tutti i seguaci.