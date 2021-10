Guai per Eto’o, l’ex Inter rischia la galera: cosa è successo

Samuel Eto’o è finito nei guai e potrebbe rischiare anche la galera a causa della figlia Erika: cosa sta succedendo al campione.

Per anni siamo stati abituati a vederlo correre sui campi da calcio, sappando dagli avversari. Oggi, pare che Samuel Eto’o fugga invece dalle sue responsabilità. E in particolare dalla figlia. Questo almeno secondo la giustizia spagnola. L’ex calciatore camerunense rischia infatti di finire in carcere per una brutta vicenda riguardante il suo rapporto con la figlia Erika. Una figlia che il calciatore non vuole assolutamente rinoconoscere.

La vicenda risale a qualche anno fa. La ragazza, oggi 20enne, da tempo chiede infatti al calciatore di essere riconosciuta legalmente, ma l’ex Inter e Barcellona non vuole minmamente saperne. Frutto di una presunta relazione con Adilnelsa do Rosario, Erika starebbe chiedendo da tempo un test del DNA all’ex eroe del triplete nerazzurro. Ma Samuel rifiuta di sottoporsi a ogni prova, e già da più di due anni si sarebbe sottratto alle richieste della giustizia.

Non solo test. L’ex stella del calcio africano si starebbe infatti rifiutando anche di inviare dei soldi alla ragazza, e avrebbe accumulato una serie di debiti non indifferente. Una situazione che starebbe portando Erika ad agire diversamente. E adesso la situazione legalmente per Eto’o si starebbe facendo molto delicata.

Eto’o in galera? La figlia Erika va all’attacco

Stando a quanto riferito da El Espanol, l’ex attaccante avrebbe dovuto pagare una pensione di 1500 euro al mese alla figlia, secondo quanto stabilito alcuni mesi fa dalla giustizia spagnola. Pagamento che non è mai arrivato nelle casse della donna. Dichiarato in contumacia, adesso Samuel rischia seriamente il carcere per non aver pagato i debiti.

Lo ha chiarito il legale della giovane: “Non ha pagato anche se obbligato. Rischia di andare in prigione se continua a non farlo“. L’avvocato ha comunque chiarito che nessuno vuole arrivare a tanto, né Erika, né alcun membro della sua famiglia. Quello che la giovane vuole è solo giustizia e il giusto riconoscimento.

“Se paga va bene, se continua a rifiutare, presenteremo una denuncia per violazione dei doveri familiari o per abbandono familiare“, ha sentenziato il legale. Insomma, la situazione si è fatta davvero spinosa per Eto’o, che potrebbe pagare caro la nascita di una figlia a quanto pare non desiderata, ormai più di vent’anni fa.