Italia-Svizzera, grande novità per i tifosi. Il governo: “Ci sarà una deroga”

Italia-Svizzera avrà un’ottima cornice di pubblico: lo assicura Valentina Vezzali, che anticipa una possibile deroga per i tifosi da parte del governo.

Grandi novità in arrivo per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio. Italia-Svizzera potrebbe segnare una clamorosa svolta per quanto riguarda lo sport nel nostro paese. Almeno in epoca Covid. A poche settimane di distanza dalla partita chiave per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, con gli Azzurri che cercano la qualifcazione attraverso una vittoria contro i principali rivali del girone, il governo ha finalmente aperto a una decisione importante.

Mancano ormai circa due settimane alla partita clou, l’appuntamento più importante per la squadra campione d’Europa dopo la fine di Euro 2020. Nonostante gli Azzurri abbiano già giocato una competizione ufficiale, la Nations League, chiudendo al terzo posto, l’attesa per questo Italia-Svizzera è ben più alta tra i tifosi. Anche per questo in molti vorrebbero assistere al match tra la nostra formazione e gli elvetici.

Al momento le disposizioni del governo in merito all’emergenza Covid non prevedono però la possibilità di un tutto esaurito allo stadio. Per le partite di calcio è possibile riempire gli impianti solo al 75%. Una norma che, di fatto, lascerebbe fuori in uno stadio grande come l’Olimpico, circa 18mila spettatori. Anche per questo i vertici del calcio da tempo stanno lavorando per poter avere una riapertura totale. E oggi è arrivata la prima grande risposta.

Italia-Svizzera: tifosi al 100%?

A regalare grandi speranze agli appassionati di calcio è stato in un primo momento Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, al termine di un vertice con il Coni e la sottosegretaria Valentina Vezzali, ha infatti assicurato ai cronisti, come riportato dalla Gazzetta: “Cento per cento? Siamo a buon punto, avremo un bello stadio“.

Ancora più chiara è stato però proprio il sottosegretario Vezzali, che ha dato certezze: “Sicuramente ci sarà una deroga per consentire il 100% per Italia-Svizzera“. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe una rivoluzione per il nostro paese negli ultimi mesi. E chissà che non possa essere il primo passo per un ritorno anche alla capienza piena anche in campionato.

Insomma, il ritorno alla normalità, o a un qualcosa di simile, almeno nel calcio potrebbe essere dietro l’angolo. Con la speranza che l’aumento dei contagi non faccia cambiare improvvisamente idea.