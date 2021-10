Il figlio di Tino Asprilla fa il gol dell’anno: numero mai visto – VIDEO

Dairon Asprilla, figlio di Tino, realizza il gol dell’anno: il numero è da impazzire e il video della prodezza è già diventato virale.

Non avrà fatto la carriera del padre, non avrà forse la velocità che permetteva a Tino Asprilla di scardinare le difese, ma Dairon figlio dell’ex calciatore del Parma, ha di sicuro uno spiccato senso del gol. Lo ha mostrato con un numero che sta facendo il giro del web. Nella notte di MLS, il calciatore colombiano dei Portland Timbers ha sfruttato una topica del portiere avversario per firmare una rete pazzesca.

Il numero di Dairon sta facendo il giro del mondo per la qualità e il senso del gol incredibile. Ha infatti segnato senza guardare la porta, con una acrobazia che ha inchiodato i San Jose Earthquakes.

Il gol di Dairon Asprilla è pazzesco: il figlio di Tino fa impazzire gli Usa

“Amazing gol for Asprilla“. Stupefacente gol è la traduzione. E in effetti la rete di Dairon Asprilla, figlio di Tino, è un capolavoro di tecnica, forza e senso del gol. Al 55′ della gara di Mls, ha provato a raccogliere un lancio dalla distanza, ma è stato anticipato dal portiere avversario, che ha perso la palla ed ha provato a recuperare immediatamente la posizione. L’attaccante però ha rincorso la palla e da fuori area ha prima alzato la sfera con qualità, per poi colpirla nuovamente con una rovesciata dalla lunghissima distanza.

Leggi anche: Fabian Ruiz, applausi colorati d’azzurro: è giunto al top?

Una acrobazia mirata ad alzare un pallonetto per ingannare il portiere, perfettamente riuscita. Lo stadio è impazzito e i compagni sono corsi ad abbracciare Asprilla, che di sicuro ha fatto uno dei gol più belli dell’anno. Provate un po’ a dare un’occhiata.