“Non mi faceva giocare per colpa di un altro tecnico”: attacco a Mourinho

L’ex stella del calcio attacca Mourinho svela il retroscena: “Non gli piaceva il calcio di chi mia aveva allenato prima”. E nel suo racconto parla anche di un collega molto famoso che salutò in anticipo per problemi con l’allenatore.

Un curioso retroscena, come altri spesso svelati alla fine della carriera. Che riempiono vuoti, colmando polemiche chiuse senza una spiegazione, addii eccellenti, pezzi di carriera vissuti al buio per rapporti con gli allenatori mai decollati. José Mourinho è famoso per aver messo alla porta diversi calciatori durante la sua carriera. Anche big che per altri tecnici sarebbero preziosi, e invece con lui hanno fatto tanta panchina e in alcuni casi hanno scelto di cambiare aria.

Quanto rivelato dalle ex stella tedesca fotografa in pieno il pensiero di Mourinho, che non lo fece giocare in una esperienza condivisa per motivi molto particolari. “Non era neanche colpa mia, ma della mia esperienza precedente”.

Mourinho ancora sotto attacco: “Lo rispetto ma era una situazione strana”

“Ha vinto molti trofei, ed ha il mio rispetto nel calcio chi vince ha sempre dietro un percorso faticoso. Con me però andò male”. Bastian Schweinsteiger è tornato a raccontare alla Bbc i motivi del suo divorzio dal Manchester United, svelando i retroscena di una situazione molto delicata col tecnico ora alla Roma.

“Credo che per lo stesso motivo sia partito anche Zlatan Ibrahimovic. Il suo calcio è molto diverso da quello di altri tecnici – ha rivelato il tedesco alla Bbc- e non siamo mai riusciti ad intenderci su discorsi di campo. Credo di aver pagato il fatto di essere stato un calciatore di Guardiola, e a Mourinho quel calcio non piaceva per niente”.