Juve, Max Allegri in emergenza: out un altro difensore

Max Allegri perde un altro uomo in vista della sfida col Verona: out un altro difensore, reparto da inventare per la Juve.

Max Allegri fa i conti con un altro stop, di un calciatore che molto probabilmente avrebbe giocato da titolare oggi contro il Verona. La notizia la ha data il club qualche minuto fa, chiarendo che il difensore ha lasciato il gruppo. Emergenza totale quindi per il tecnico, che dopo aver perso De Sciglio fa i conti con un altro problema in difesa.

Pochi uomini e scelte obbligate per l’allenatore, che a poche ore dalla gara con gli scaligeri incassa quindi un’altra cattiva notizia. Ecco quindi che si va verso una difesa obbligata.

Juve, Allegri perde Rugani: ha già lasciato il gruppo

Sarebbe stata la sua occasione, che invece è stata rimandata. MAx Allegri aveva scelto di puntare su Daniele Ruani, che in questo avvio di ampionato ha trovato poco spazio. Chiuso da Chiellini, Bonucci e De Ligt, il centrale era chiamato ad una prova di qualità per tentare di scalare le gerarchie.

E invece dovrà fermarsi e assistere al match da casa. Il difensore, almeno da quanto comunicato dalla Juventus, è ai box a causa di una gastroenterite, e non sarà a disposizione per la partita. Resta quindi un buco che sarà colmato dalla coppia Bonucci-Chiellini, verso una maglia da titolari per la gara contro gli scaligeri.