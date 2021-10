Pepito Rossi torna in Italia: nuova avventura per l’ex Fiorentina

Giuseppe Rossi torna in Italia: dopo le avventure in Mls, l’ex attaccante di Parma, Fiorentina e Genoa potrebbe giocare in Serie B, alla Spal.

Stagione di grandi ritorni per il campionato italiano. Dopo quattro anni torna a casa Giuseppe Rossi. Pepito è a un passo da un’importante squadra del nostro campionato. Un ritorno che fa esultare tantissimi tifosi, e soprattutto gli appassionati di calcio che non hanno mai dimenticato il talento di uno degli attaccanti italiani più forti e sfortunati degli ultimi anni.

Ma che fine aveva fatto Pepito? Dopo l’ultima, per nulla entusiasmante, avventura nel nostro campionato con la maglia del Genoa nel 2017/18, chiusa con sole 10 presenze e 1 gol, l’attaccante classe 1987 aveva trovato fortuna in Mls, al Real Salt Lake, nel 2020.

Leggi anche -> Niente Italia per Giovinco, ritorno polemico in MLS: il post al veleno

Un’avventura, quella nel campionato americano, che non è stata più fortunata delle sue ultime in Italia. In tutto l’anno ha disputato infatti solo 7 presenze, andando a segno una volta sola. Numeri troppo bassi per un calciatore del suo livello, specialmente in un campionato non particolarmente impegnativo come quello nordamericano. Dopo essersi svincolato, però, Pepito non si è arreso ed è andato alla ricerca di una nuova sfida. E potrebbe averla trovata.

Pepito Rossi approda alla Spal?

Pepito è pronto a rilanciarsi partendo da quell’Emilia che tanto gli ha portato fortuna a inizio carriera. A trasformarlo in uno degli attaccanti italiani più ambiti in assoluto fu infatti, nel lontano 2007, il Parma. In soli sei mesi in maglia gialloblù Rossi mise a segno 9 gol in 20 presenze, accendendo i riflettori di tutti sul suo talento. Da lì in poi la sua carriera vivrà di annate di gloria tra Villarreal e Fiorentina e stop improvvisi per i troppi infortuni che lo hanno martoriato.

Potrebbe interessarti -> Dybala sbarca in MLS: l’accoglienza di Higuain è speciale – Foto

In credito con la fortuna, l’attaccante sta adesso per ripartire da Ferrara. Il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha infatti annunciato che da domenica 31 ottobre Pepito si allenerà con la squadra di Clotet.

Un colpo a sorpresa e di grande impatto mediatico, che potrebbe rilanciare le ambizioni del club, attualmente dodicesimo impelagato in una situazione di mediocrità. E che potrebbe anche dare a Rossi la possibilità, forse l’ultima della sua carriera, per lasciare ancora una volta il segno. E regalare forse qualche nuovo rimpianto a chi aveva visto in lui un possibile leader per la Nazionale dell’ultima decade.