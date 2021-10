Napoli, la Salernitana è un tabù: in Serie A non è mai successo

Salernitana-Napoli torna in Serie A, e i precedenti sono sorprendenti: la squadra granata è un piccolo tabù per gli azzurri.

Il derby campano tra Salernitana e Napoli torna in Serie A dopo più di settant’anni. Raramente infatti la squadra azzurra e quella granata hanno potuto affrontarsi sul palcoscenico più importante del campionato italiano. E anche per questo motivo i precedenti sono pochi, e piuttosto sorprendenti.

Alla luce del grande divario che storicamente esiste tra queste due realtà calcistiche, si potrebbe pensare che i precedenti siano nettamente a favore dei partenopei. Invece, se si mette a fuoco solo il confronto in Serie A, in due partite fin qui disputate, nell’ormai lontanissima stagione 1947/48, arrivarono due pareggi. Si potrebbe definire la Salernitana un tabù per il Napoli in Serie A: fin qui non è mai arrivata una vittoria (né una sconfitta).

Un piccolo grande vanto per la squadra del cavalluccio marino. Gli azzurri sono infatti tra le sole sei squadre contro cui i granata non hanno mai perso in Serie A. Certo, mai come in questa stagione l’incrocio tra le due formazioni sulla carta sembrerebbe squilibrato. Ma sono proprio queste le gare trappola più temute da un allenatore navigato come Luciano Spalletti.

Il Napoli alla prova del derby con la Salernitana

Quello tra Salernitana-Napoli è un derby (regionale) tra i meno equilibrati, almeno sulla carta. Ma gli azzurri di Spalletti, se vorranno proseguire in questa striscia straordinaria di risultati utili, dovranno fare molta attenzione. I numeri sono infatti contrari alla formazione partenopea.

Nella sua storia, la squadra azzurra solo una volta ha vinto dieci partite nelle prime undici giornate (con un pareggio). E lo ha fatto nella stagione 2017/18, l’ultima di Sarri, quella dello scudetto perso in albergo a Firenze. Una delle annate più agrodolci nei ricordi del tifo azzurro. All’epoca il successo arrivò al San Paolo contro il Sassuolo, prima di un nuovo stop, la settimana dopo, al Bentegodi con il Chievo.

Un’annata, quella 2017/18, in cui la Salernitana non sognava nemmeno di poter tornare in Serie A ad affrontare nuovamente il Napoli. Le cose però sono totalmente cambiate, e oggi la città di Salerno ha la possibilità di rivivere una partita che ha un valore straordinario per tutti i tifosi. Anche per questo è certo che gli uomini di Colantuono metteranno tutto in campo per riuscire a fermare la corazzata di Spalletti. Riusciranno nell’impresa o sarà il Napoli a infrangere il tabù?