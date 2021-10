I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 30 ottobre 2021

Buongiorno a tutti e buon sabato, anche questa settimana sono diverse le partite interessanti da seguire. In Italia dopo il turno infrasettimanale, che ha visto crollare la Juventus in casa con il Sassuolo, scenderanno di nuovo in campo la Roma di Mourinho che dovrà vedersela contro il Milan capolista e l’ Atalanta di Gasperini che se la dovrà vedere non la Lazio di Sarri. In Inghilterra la partita clou invece, sarà Tottenham-Manchester United, dove la squadra di Cr7 sarà chiamata ad una pronta reazione, dopo la “scoppola” incassata contro il Liverpool, domenica scorsa; Anche questa settimana quindi, il palinsesto si presenta come abbastanza interessante anche se decisamente meno complicato di quello della settimana scorsa.

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 3 campionati europei: Italia, Germania e Inghilterra.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Hellas Verona-Juventus

Borussia Dortmund-Colonia

Union Berlino-Bayern Monaco

Liverpool-Brighton

Newcastle-Chelsea

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 30 ottobre 2021. Si tratta di una cinquina a quota 9, da giocare entro le 15:00 di oggi

Hellas Verona-Juventus: X2 e multi-gol 1-4

Borussia Dortmund-Coloni: multi-gol casa 2-4

Union Berlino-Bayern Monaco: multi-gol trasferta 2-4

Liverpool-Brighton: multi-gol casa 2-4

Newcastle-Chelsea: X2 e multi-gol 1-4

Gli altri consigli del week-end

Se oltre a quella in questa pagina, siete interessati ad altre proposte o se preferite, puntare su giocate a moltiplicatore piu’ alto, potete seguire i miei consigli anche sul canale Telegram, cliccando da mobile, sul link qui sotto: