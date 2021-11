Sky, arriva un altro clamoroso addio: lettera commovente – FOTO

Sky incassa un altro addio eccellente: il volto noto lascia e scrive una lettera commovente a colleghi e appassionati.

Continua l’esodo da Sky, che saluta un altro volto storico. Dopo gli addii eccellenti di Trevisani, Adani e Alciato, un’altra figura che negli anni ha contribuito ad alzare il livello dell’emittente satellitare, saluta ed è pronta ad una nuova avventura. Lo ha fatto con un post sui social in cui ha espresso tutta la gratitudine per i circa 20 anni di lavoro in una redazione che ha cambiato il modo di vivere e trasmettere lo sport per gli appassionati.

Sky, Lia Capizzi lascia: l’addio è commovente

“É stato un viaggio bellissimo. Durato 18 anni in un luogo di lavoro che ho amato alla follia. Sono cresciuta, prima come donna e poi come giornalista, condividendo milioni di momenti con tanti professionisti, colleghi o amici. Orgoglio, gratitudine. E un sorriso”. Il post di Lia Capizzi fa il giro del web e in pochi minuti raccoglie centinaia di commenti. La giornalista, che fra innumerevoli conduzioni e una infinita passione per gli sport acquatici ha raccolto sempre consensi, lascia dopo circa 20 anni.

Poi lancia un altro messaggio strappalacrime. Cita Hemingway, ringrazia colleghi e telespettatori, e attende con ansia una nuova chiamata, che di sicuro vista la sua bravura non mancherà. In pochi minuti i commenti si moltiplicano fra chi la ringrazia, chi rimpiangerà la sua assenza e chi chiede già dove potrà essere seguita in futuro. Un’altra colonna dell’emittente lascia, e saluta con una lettera molto commovente.