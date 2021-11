Diletta Leotta ‘malefica’ per Halloween: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Diletta Leotta ha deliziato i suoi follower con un sexy scatto per Halloween: la foto fa il carico di like, ma un dettaglio non sfugge ai fan.

Tutti pazzi per la ‘malefica’ Diletta Leotta! Il volto femminile del calcio in Italia ha stupito ancora una volta i fan con un sexy scatto con il suo costume per Halloween. Nell’occasione, la bionda più amata del mondo del pallone ha scelto di un costume che ricorda quello del personaggio di Malefica, la regina cattiva de La bella addormentata nel bosco, portata al successo sul grande schermo da Angelina Jolie.

Un costume come sempre molto sensuale, con spacco centrale che non nasconde molto e super scollatura attira sguardi. Il tutto reso decisamente dark non solo dal colore, un total black in perfetto stile halloweeniano, ma anche dalle corone di piume che partono dal suo ventre e contornano il suo collo.

Leggi anche -> Diletta Leotta con la mamma, fan senza parole: “Ora si spiega tutto” – FOTO

Una foto che ovviamente ha fatto il pieno di like, con reazioni e commenti a non finire. Alcuni non proprio elegante, come quello di un utente che esulta per le ‘zucche’ messe in mostra. Ma altri decisamente più simpatici, che anzi pongono l’accento su un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.

Diletta Leotta: che foto per Halloween!

“Meravigliosa“, “Fantastica“, “Spettacolare“. Si sprecano gli aggettivi e i complimenti per Diletta, ancora una volta in grado di ammaliare il pubblico maschile (e non solo) che la segue sui social. “Si è vestita da bonazza“, aggiunge qualcuno, sottolineando come il costume non sia così chiaro da intuire, ma la sua bellezza lasci pochi dubbi.

“Infilzami“, chiede un altro utente, facendo riferimento alle piume-spine che circondano il suo abito. Un vestito che ha davvero conquistato molti complimenti, ma anche qualche commento ironico: “Solo la tua testa poteva pensare qualcosa di simile“.

Potrebbe interessarti -> Diletta Leotta, confessione shock: “Ho avuto paura, diventa un gorilla” – VIDEO

C’è però un dettaglio clamoroso che non è sfuggito ai più attenti: la location in cui è stata scattata la foto, ovvero l’ascensore. Un ascensore che non è proprio il più piccolo mai visto. E così, qualcuno sottolinea: “L’ascensore del tuo palazzo è grande come il tuo appartamento“. Un commento che ha raccolto più di qualche like per l’ironia e la sagacia, anche se c’è chi prova fare chiarezza: “In realtà è un montacarichi“.