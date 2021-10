Manchester United, niente Conte? Ronaldo spinge per un altro nome

Il Manchester United potrebbe presto cambiare allenatore: in pole c’è Conte, ma Cristiano Ronaldo sta spingendo per un suo ex tecnico.

Ole Gunnar Solskjaer ha le ore contate. O almeno così sembra. Dopo il netto, fragoroso e umiliante 0-5 all’Old Trafford contro il terribile Liverpool di Klopp, il tecnico norvegese potrebbe non durare ancora a lungo sulla panchina del Manchester United. Non basta essere una leggenda del club per garantirsi troppe chance. E già da tempo il suo nome appare in bilico.

Da giorni si fa con insistenza il nome di Antonio Conte per la panchina dei Red Devils. Un nome sicuramente importante e che potrebbe far fare il salto di qualità alla compagine di Manchester, sulla carta una delle formazioni più temibili della Premier, ma che fin qui non sta rendendo come dovrebbe. Ma Ronaldo avrebbe un altro nome in testa e starebbe spingendo con il club per puntare su di lui.

Il momento è particolarmente delicato per il club di Manchester. Serve non sbagliare alcuna scelta in questo momento se si vuole rientrare nella lotta per il vertice (la capolista Chelsea al momento dista otto lunghezze). E per questo CR7 vorrebbe andare sul sicuro, e starebbe consigliando un allenatore che con lui è entrato nella storia.

Manchester: Ronaldo vuole Zidane

Gli allenatori con cui Cristiano Ronaldo ha avuto il rapporto migliore nella sua carriera sono con pochi dubbi i suoi principali tecnici al Real Madrid: Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane. E proprio il francese sarebbe il suo preferito per sostituire Solskjaer sulla panchina dei Red Devils, come riferito dalla stampa transalpina.

Al momento non ci sarebbero trattative in corso, ma di certo il club si sta guardando intorno. E secondo la stampa inglese in realtà il favoritissimo resta anche in questo momento Conte, visto come il candidato di maggiori garanzie. Anche perché, al contrario di Zizou, l’ex Inter ha già allenato (e vinto) in Inghilterra sulla panchina del Chelsea.

E pensare che negli ultimi giorni proprio Conte era stato accostato a un altro dei club più ambiti di Premier, il nuovo Newcastle di proprietà araba, che ha poi puntato sull’ex Roma Fonseca. Poco male per l’attuale allenatore campione d’Italia, che potrebbe ‘consolarsi’ con il club più famoso e ricco al mondo. Ronaldo e Zidane permettendo.