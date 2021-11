Mourinho, problemi con la polizia prima di Roma-Milan: cosa è successo

José Mourinho ha vissuto una brutta domenica di Halloween: prima di Roma-Milan ha fatto scintille anche con la polizia.

Che Halloween 2021 sia stato da dimenticare per José Mourinho, non è un mistero. Il tecnico portoghese ha visto infatti la sua Roma uscire sconfitta dall’Olimpico contro il Milan, non senza qualche ombra arbitrale. E ancor prima di perdere l’imbattibilità tra le mura amiche in Serie A, José Mourinho ha avuto problemi anche con la polizia.

Se il tecnico non è stato molto sereno in panchina, forse il motivo potrebbe essere ricercato anche in quello che è accaduto all’esterno dello stadio. C’è infatti un retroscena che era passato sotto silenzio, ma che potrebbe spiegare come mai l’allenatore fosse agitato ancora prima del fischio d’inizio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo Special One avrebbe avuto qualche problema con le forze dell’ordine ancora prima di entrare all’interno dello stadio. Il motivo? A quanto pare sarebbe colpa delle norme anti-Covid.

Scintille con la polizia per Mourinho

Un episodio piuttosto curioso ha coinvolto José Mourinho all’arrivo allo stadio con la squadra proprio nell’immediata vigilia di Roma-Milan. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il pullman della Roma è entrato dal carrabile dell’Olimpico seguito da due torpedoni del Milan.

In teoria quindi l’allenatore avrebbe dovuto rimanere a bordo della vettura fino al via libera della polizia, per rispettare le norme anti-Covid, ancora molto rigide per quanto riguarda questo genere di protocolli (non ci possono essere contatti ravvicinati tra le squadre, se non in campo).

Ma di queste norme il tecnico stavolta se n’è infischiato, e ha ordinato all’autista di aprire le porte e di farlo scendere immediatamente. Seguito dal medico, José si è quindi avviato verso gli spogliatoi, prendendosela con la polizia per la ‘fiscalità’. A nulla sono valse le rimostranze degli addetti alla sicurezza.

In seguito a questo episodio spiacevole, la Polizia ha contattato i vertici della Roma per un chiarimento. La società ha ovviamente spiegato che non è quello il comportamento da tenere in quelle circostanze e ha dato ragione alle forze dell’ordine. L’epilogo della vicenda è arrivato con una stretta di mano tra la dirigenza giallorossa e i poliziotti, mentre Mou si è tenuto a distanza, già piuttosto arrabbiato per l’andamento della partita. Provvedimenti? Non ne sono stati presi. A ‘punire’ l’allenatore ci hanno già pensato il Milan con il contributo dell’arbitro Maresca. Come dire: non era serata per José con gli ufficiali, di qualunque tipo.