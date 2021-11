Non solo Wanda: anche la sorella è in crisi per ‘colpa’ di Icardi

Continua la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, e adesso sarebbe coinvolta anche la sorella Zaira: cosa è successo.

Il peggio sembrava passato. E invece non avevamo fatto i conti con la saggezza popolare, che pure ci aveva avvisati: al peggio non c’è mai fine. La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi non è per nulla terminata, e sarebbe ricominciata più forte di prima. Tutta colpa di un video hot di Eugenia Suarez trovato sullo smartphone dell’attaccante. Una clip che avrebbe fatto scatenare una nuova tempesta, forse con conseguenze definitive.

L’impatto di questo nuovo uragano sarebbe stato talmente forte da coinvolgere tante altre persone che circondano l’universo Wanda-Mauro. Ad esempio l’altra sorella Nara, Zaira. Secondo quanto riferito dai media argentini, anche la splendida modella bruna sarebbe in crisi con il proprio amato compagno… e sempre per colpa di Maurito!

Ma com’è possibile che l’attaccante del Paris Saint Germain, ex capitano dell’Inter, sia riuscito in un colpo solo non a rovinare il suo matrimonio ma anche a mandare in frantumi la storia di Zaira Nara e del suo compagno? A quanto pare per colpa di una certa complicità mostrata proprio da quest’ultimo… Quella solidarietà maschile che in certi casi non dovrebbe essere conservata così gelosamente.

Zaira Nara: anche la sorella di Wanda in crisi con il compagno

Doppia crisi per le sorelle Nara. Un terremoto causato dal tradimento, o presunto tale, di Mauro Icardi. Non che il calciatore abbia fatto delle avances verso la bella Zaira, ci mancherebbe altro. Ma è stato comunque a suo modo il protagonista della crisi in cui, secondo i media argentini, sarebbero caduti la bella modella dai capelli mori e il compagno, Jakov voon Plessen.

Secondo quanto riferito da un gironalista ai microfoni di Radio Mitre, Jakov sarebbe stato ‘complice’ di Mauro. Avrebbe infatti coperto il cognato, pur essendo consapevole delle sue scappatelle. “Mi diranno che è una bugia, ma no. Lo sospettavano entrambi“, ha spiegato il giornalista che ha riferito la notizia.

A quanto pare, tra l’altro, gli incontri hot di Mauro e della sua China Rodriguez sarebbero avvenuti proprio mentre Wanda era in compagnia della sorella Zaira, in un bliitz milanese di circa un mesetto fa. Un’assenza che aveva lasciato via libera a Maurito, con l’appoggio di Jakov. Sarà la verità? Aspettiamo con ansia (molto relativa) ulteriori dettagli.