Chi è Eugenia Suarez, l’attrice che avrebbe stregato Icardi – FOTO

La carriera e la vita privata di Eugenia China Suarez, l’attrice argentina che avrebbe portato alla rottura tra Wanda e Maurito Icardi.

Una scossa tellurica improvvisa ha distrutto le fondamenta di una delle coppie più famose e chiacchierate del mondo del calcio: quella composta da Wanda Nara e Mauro Icardi. E la colpa, secondo la nota agente e showgirl argentina, sarebbe soprattutto di una persona: Eugenia Suarez.

Attrice e cantante famosissima in Argentina, dal 16 ottobre è diventata una delle soubrette più conosciute in tutto il pianeta, complice la rottura, o presunta tale, tra Wanda e Maurito. L’attaccante del PSG avrebbe infatti tradito la consorte proprio con l’avvenente China Suarez.

Leggi anche -> Wanda Nara a pranzo con una persona speciale, fan impazziti: “Stupende” – FOTO

Lo ha fatto intendere la stessa Wanda, che in una storia Instagram, poi rimossa, ha scritto inequivocabilmente: “Un’altra famiglia che hai rovinato, pu**ana“. Parole durissime da parte della bionda ex moglie di Maxi Lopez. La rottura tra lei e Icardi sarebbe serissima: la donna, ferita nell’orgoglio, avrebbe già cancellato tutte le foto con l’ex bomber dell’Inter dai social, e avrebbe smesso di seguire sia Icardi che Eugenia Suarez, con la quale pare avesse buoni rapporti, fino a pochi giorni fa. Ma chi è questa affascinante attrice argentina?

Eugenia China Suarez: carriera e vita privata dell’attrice

Attrice, cantante e modella, nata il 9 marzo 1992 a Buenos Aires, Eugenia Suarez è una delle showgirl più famose nella sua terra. Nata con un talento innato, a 11 anni già recitava in una serie televisiva. Nel 2015 ha debuttato al cinema, e oggi si è trasferita in Spagna per lavorare a un nuovo film di prestigio. In passato vittima di bullismo, è stata anche cantante nel gruppo TeenAngels, per poi dedicarsi solo al mondo della serie e del cinema nel 2011.

Una carriera ricca di successi, ma che è stata messa in ombra dall’incredibile triangolo amoroso che l’ha fatta diventare una delle regine del gossip. Soprannominata La China, è seguitissima sui social, anche da personaggi importanti del mondo del calcio, come il Pocho Lavezzi, la signora Messi, Antonella Roccuzzo, e anche dalla sorella di Wanda.

Potrebbe interessarti -> Con Wanda Nara è sempre estate: lady Icardi esagerata in bikini – FOTO

Una curiosità? Come nickname su Instagram (per ammirare il suo profilo CLICCA QUI) ha scelto sangrejaponesa. Questo perché la nonna materna, Marta Mistumori, nacque in Argentina da genitori giapponesi. Non a caso, Eugenia ha ancora molti parenti in terra nipponica.

Nonostante la giovane età, La China ha già tre figli: Rufina, nata nel 2013 dalla relazione con Nicolas Cabre, famoso attore argentino; Magnolia e Amancio, nati nel 2018 e nel 2020 dalla storia con l’attore cileno Benjamin Vicuña. Che stia per creare una grandissima famiglia allargata proprio con Maurito Icardi? Per ora due dei tre vertici del triangolo sono rimasti in silenzio. La sensazione è che nelle prossime settimane ne sapremo molto di più.