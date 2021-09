Wanda Nara è sempre protagonista sui social: la moglie e agente di Mauro Icardi ha postato una foto con una persona speciale, facendo impazzire i fan.

Giorni di relax per Wanda Nara, che si concede anche il lusso di un pranzo importante con una persona speciale. Di chi si tratta? Di una delle donne più importanti della sua vita. In questo inizio di stagione calcistica, la moglie e agente di Mauro Icardi si sta godendo gli ultimi caldi della ‘sua’ Parigi, senza pensare troppo agli affari e ai problemi che affliggono il suo amato marito bomber.

L’argentino negli ultimi tempi è stato infatti preso di mira da una parte della tifoseria del Paris Saint Germain, che vede in lui ormai l’anello debole di un attacco mostruoso. Se si pensa a Neymar, Messi, Mbappé e Di Maria, in effetti Icardi sembra quasi un nome fuori dal coro. A sua discolpa, il momento è però poco brillante per tutto il club parigino, come dimostrato dalle difficoltà della Pulce, ancora a secco di gol con la nuova maglia.

Tutte questioni che al momento a Wanda non interessano molto. La biondissima signora Icardi, che in questi ultimi giorni si è goduta anche un salto a Disneyland Paris, si sta concentrando sui figli e sul divertimento, forse perché tranquilla sul futuro del maritino, che potrebbe a gennaio partire e che sembrerebbe essere finito nel mirino anche di qualche grande squadra italiana.

Wanda Nara: la foto su Instagram con la sorella

Chi è la splendida dama accanto a Wanda Nara nel suo ultimo scatto su Instagram? I fan più affezionati alla moglie di Maurito Icardi l’avranno certamente riconosciuta: si tratta di Zaira, l’affascinante sorella di Wanda. “Sister lunch“, scrive infatti l’agente più sensuale del mondo del calcio, più serena e contenta che mai.

Classe 1988, Zaira è una delle modelle più amate d’argentina. Nel suo curriculum, ricchissimo, vanta molte sfilate, servizi fotografici per i migliori magazine, prove da conduttrice televisiva e anche da attrice teatrale. Tutte grandi esperienze che le hanno permesso di diventare una delle argentine più amate al mondo.

Grazie ai suoi occhi verdi e profondi e alla sua chioma castana e, oltre che a un fisico a dir poco da urlo, è riuscita nel 2010 a prendersi un posto anche nella classifica della rivista FHM tra le donne più belle del mondo, direttamente in 47esima piazza. L’entusiasmo dei follower di Wanda per la foto è dunque più che giustificato, e i commenti si sprecano: dal più semplice “Stupende“, al più audace “Anche la Melina sorellina non è male“.