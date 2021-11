Haller, quattro gol e record: ricordi chi ci è riuscito prima

Haller ha firmato 4 gol in altrettante partite ed è al centro delle richieste di mercato: in passato ci è riuscito anche un italiano.

Sebastian Haller è il nuovo gioiello dell’Ajax. Segna a raffica, grazie ad un innato istinto del gol abbinato a tecnica e potenza fisica. Un mix micidiale per per perfetto attaccante moderno. È ciò che piace agli allenatori, e i lancieri incassano già pesanti richieste di mercato. Merito del suo record in Champions.

In questa stagione ha infatti trovato la via del gol in tutte le occasioni in cui gli olandesi sono scesi in campo, aggiungendosi ad una schiera di calciatori che ci erano già riusciti. Sono 5, due dei quali in attività come Haller. Fra questi però c’è un big che è ancora fra i calciatori più amati nella storia del calcio italiano.

Haller, 4 gol e record: l’ex Juve ci era già riuscito

Haller ha quindi raggiunto Erling Haaland, il più giovane attaccante a mettere in fila 4 reti in Champions. Prima di lui c’era riuscito Diego Costa nella stagione 2013-14 con la maglia dell’Atletico, e ancora prima, nel 1992, Ze Carlos del Porto.

Fra i 5 capaci di tale record però spicca Alessandro Del Piero. Era la stagione 1995-96, quella della vittoria della Champions. Del Piero fu determinante, e trascino la Juve fino alla finale. Il match giocato proprio con l’Ajax, la squadra di Haller, che scomoda Del Piero e fa sognare le big d’Europa.