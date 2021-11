Juventus, zero minuti con Allegri ma convocato in nazionale: pazzesco

La Juventus avrà un’altra assenza per le nazionali, ma non peserà troppo per Allegri: lo ha convocato la nazionale ma non ha mai giocato in Serie A.

Pazzesco è il termine esatto, perché il dubbio è lecito. O è troppo innamorato ed estimatore di lui il Ct che lo ha convocato, oppure Allegri non è stato ancora in grado di valorizzarlo. Di fatto però il calciatore della Juventus è stato scelto per affrontare le prossime partite con la nazionale maggiore, senza aver mai giocato una partita.

Un po’ come accaduto a Zaniolo, che festeggiò prima la chiamata dell’Italia e poi la presenza in Serie A. Intanto però il talento bianconero brucia le tappe e risponderà alla chiamata di Scaloni. Inattesa e di grande prestigio, perché il calciatore vivrà due match contro squadre storiche nel panorama mondiale.

Juventus, il talento brucia le tappe: convocato in nazionale ma deve ancora convincere Allegri

Scaloni ha preso una scelta che ha colpito proprio tutti. Il Ct dell’Argentina ha scelto di convocare Matias Soulé nell’albiceleste, che per il prossimo ritiro preparerà le gare contro Brasile e Uruguay. Impegni di grande spessore per il ragazzo, che dopo aver mostrato il suo grande talento in Primavera, è ora nella seconda squadra.

Lo paragonano a Dybala, anche se con lui non ha mai giocato ufficialmente una gara della Juve. Ora gli toccherà il compito di mettersi in mostra in nazionale, allenandosi con calciatori che sono fra i migliori al mondo. Poi un altro step. Convincere Allegri, che visto lo scarso feeling della sua squadra col gol, potrebbe avere il campione del futuro proprio in casa.