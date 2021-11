Tchouameni obiettivo concreto: può arrivare subito in Italia

Aurelien Tchouameni è l’osservato numero uno per il centrocampo della Juventus. Il mercato potrebbe regalare un nuovo elemento ai bianconeri, ma prima ci sarà da fare del lavoro…

La Juventus guarda sempre a rinforzare la sua rosa, soprattutto a centrocampo. Avendo trovando in Manuel Locatelli già un calciatore pronto anche a prendere in mano delle responsabilità, l’intenzione della dirigenza è di affiancargli un altro talento per il futuro.

Una squadra, quella bianconera, che ha ancora dei pezzi mancanti nello schieramento ideale del futuro, perché nessuno degli altri centrocampisti centrali sembra poter prendere i galloni dell’insostituibile. Tante le prove fatte, tante anche le delusioni rimediate, perché la confusione è stata dettata anche dagli allenatori precedenti, che hanno sperimentato senza costrutto.

Così come non è stata corretta la posizione di alcuni elementi, mai brillanti sino in fondo. Pensiamo ad Adrien Rabiot, collocato in tutte le posizioni del campo, così come Danilo che da difensore – addirittura – era stato adattato a regista e fulcro del gioco. Va detto che, in alcuni casi, è stata la necessità a farla da padrona, altre volte la capacità di voler sperimentare per stupire. Senza ottenere grandi risultati: così la Juventus sul mercato vuole un calciatore fatto e finito, in particolare punta Aurelien Tchouameni.

Il francese corre veloce

Un altro transalpino per la Juventus? Questa l’intenzione del direttore sportivo Federico Cherubini che ha puntato il 21enne centrocampista del Monaco come priorità per la mediana bianconera. Tchouameni è un elemento cresciuto nel corso del tempo, capace di disimpegnarsi in fase difensiva ed esser protagonista nel rilancio dell’azione.

Fisicamente al top, il centrocampista ha esordito a settembre in nazionale con Didier Deschamps. Un mese fa circa ha respirato l’aria di Torino, nell’affrontare le gare di Nation League. Aria simile a quella dei monti francesi, aria che potrebbe presto essere familiare.

C’è da convincere il Monaco e non sarà certamente una passeggiata, perché serviranno almeno quaranta milioni per strappare il calciatore. Una vagonata di milioni di euro per un Tchouameni che sembra valerli quasi tutti, per età, esperienza maturata in campo e anche aderenza al gioco in campo.

Il centrocampista è un uomo freddo, lo ha dimostrato segnando al suo ex Bordeaux in Ligue 1 e al salto di qualità ha sempre risposto presente. Interessa in Italia anche ad altri club, ma la Juve sembra poter essere il sogno ideale per maturare definitivamente.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un fantacalcio con i bitcoin? Ora si può

Ha preso informazioni da Paul Pogba e dagli altri francesi nazionali, Rabiot chiaramente lo spinge per questa scelta ogni qualvolta si riunisce la selezione di Deschamps. In due mesi la Juve troverà già le risorse necessarie per l’acquisto? Sacrificando uno tra Weston McKennie e Aaron Ramsey, l’affare si farà quasi subito.