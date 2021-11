Sara Thrige Andersen si è già integrata nel Milan femminile. Un acquisto solido per le rossonere che puntano decisamente in alto per il prossimo futuro.

Tante calciatrici diventano subito protagoniste nella Serie A femminile. Un campionato cresciuto nel corso del tempo, che meritevolmente avrà i galloni del professionismo già dalla prossima stagione. Perché le squadre offrono sempre grande spettacolo e qualità nelle interpreti che – di domenica in domenica – diventano sempre più importanti.

Mettendosi meritatamente al centro dell’attenzione come nel caso di Sara Thrige Andersen. Terzino destro di 25 anni, è stata acquistata dal Milan nel corso di questa estate con grande soddisfazione reciproca. Un elemento fortemente voluto dalla squadra rossonera, che ha acquistato il cartellino dell’esterno destro quest’estate, andando così a coprire una zona del campo nevralgica.

La calciatrice danese è stata subito pronta dal suo esordio in campo con la maglia rossonera, sembra anzi averla addosso da tanti anni. Elemento pronto e maturo, può solo migliorare nel corso di questo campionato: lo ha anche pensato il suo allenatore, Maurizio Ganz, chiaramente contento per avere un elemento di tale qualità e quantità sugli esterni.

Ci sarà solo da vedere dove il Milan femminile potrà arrivare in campionato: i tanti elementi interessanti meriterebbero ora di vincere qualcosa di importante.

La facilità di stupire

Sara Thrige Andersen sembra essere una calciatrice capace di fare cose straordinarie con assoluta normalità. Questa è davvero una qualità di quanti vivono lo sport con grande professionalità, la danese sembra davvero giunta al punto giusto dal punto di vista mentale.

Subito ben accolta dal gruppo, ha scelto una maglia davvero … “pesante” per i colori rossoneri. La numero 3 in effetti richiama subito a Paolo Maldini, che spesso visiona proprio le prestazioni della squadra femminile, notando così anche la qualità e la maestria dell’esterno danese.

Ha incominciato la sua carriera proprio in Scandinavia, quando il calcio diventava anche un pretesto per fare qualcosa di nuovo. In Danimarca, così come in Svezia e Norvegia, giocare a calcio per una ragazza è quasi la prassi, la Thrige Andersen dimostrò di avere qualcosa in più. Lo fece con le prime esperienze giovanili ma anche scalando le gerarchie con le prime esperienze nel Viborg e nel Kolding.

Il salto di qualità con il Fortuna Hjorring, un club di qualità che ha anche esperienze europee. Con la squadra danese sono arrivati due campionati nazionali (quattro stagioni per lei, con 81 partite e ben 11 gol realizzati) e una coppa di Danimarca.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> C’è una compagna che può ispirarla

Al Milan ora per maturare e diventare una grande a 360 gradi. Ripetendosi nelle prestazioni maiuscole come nella trasferta di Napoli, il suo gol è valso già tre punti importanti per il Milan.