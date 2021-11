Dazn, numeri sullo schermo: cosa sono e a cosa servono

Dazn, numeri su schermo: cosa sono, perché appaiono durante le partite e qual è la loro funzione per gli abbonati.

Hai mai notato mentre guardi Dazn i numeri che appaiono sullo schermo? Prova a farci caso. Spesso e volentieri durante la visione della partite di Serie A, ma anche di Serie B, dei campionati esteri, delle coppe europee o di qualunque altro evento dal vivo, sullo schermo del televisore compaiono dal nulla, per pochi secondi, alcuni numeri misteriosi. Non si tratta della data, come nelle fotocamere dei telefoni. E nemmeno del numero dell’abbonamento presente sul nostro account. E allora cosa sono e a cosa servono?

La risposta è molto più semplice e meno misteriosa di quanto possa sembrare. Si tratta infatti di un codice seriale anti-pirateria che ogni tanto appare sullo schermo e viene mostrato per pochi secondi per verificare i dispositivi collegati allo streaming.

Numeri di questo tipo ti saranno certamente apparsi anche durante la visione di alcune partite, specialmente di calcio inglese, su altre piattaforme negli scorsi anni. Per quanto riguarda Dazn, si tratta di un codice alfanumerico univoco associato all’abbonamento di ogni utente. Grazie proprio alla comparsa di questi codici su schermo è possibile identificare in maniera inequivocabile ogni abbonato. Ma a quale scopo?

A cosa servono i numeri su schermo di Dazn?

Ora che abbiamo capito chiaramente cosa siano i numeri che compaiono sullo schermo durante la visione di un evento su Dazn, cerchiamo di approfondire quale sia l’utilità di questo meccanismo di controllo. In fin dei conti è facilmente intuibile.

Grazie a questo codice anti-pirateria, il broadcaster ha la possibilità di fermare quegli utenti che potrebbero decidere di ri-trasmettere la partita su un sito di streaming illegale degli eventi calcistici. Essendo infatti il numero univoco collegato alla scheda o all’abbonamento Dazn, permette di risalire all’utente fraudolento, identificandolo e successivamente disattivandolo, non senza conseguenze legali.

Non ci sono errori, dunque, né problemi tecnici. Il codice alfanumerico che compare sui nostri schermi non è altro che il necessario deterrente per combattere contro la pirateria, utilizzato da tutti i principali titolari dei diritti televisivi per evitare di vedersi ‘derubati’. Un sistema utilizzato non esclusivamente da Dazn, ma anche da Sky e da tutte le altre piattaforme che detengono i diritti sulla trasmissione di importanti eventi sportivi.