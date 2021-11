Dove vedere Empoli-Genoa: tra ambizioni e ultima chance

Empoli-Genoa aprirà stasera il turno di campionato alle ore 20.45. L’anticipo del venerdì porta a una serie di ricordi più o meno felici nei protagonisti in campo.

Obiettivo salvezza per Empoli e Genoa da tenere bene in vista. L’anticipo odierno delle 20.45 pone davanti due compagini che vogliono ottenere la permanenza in categoria attraverso il gioco. Un gioco che spesso diventa il punto di forza di squadre che vogliono giocare e far divertire. L’Empoli ha avuto risultati altalenanti, ma ha già in bisaccia quindici punti con addirittura quattro vittorie esterne. Il Genoa, invece, viaggia ancor di più sul filo dei nervi, aver cambiato proprietà a campionato in corsa potrebbe essere un boomerang anche per la costruzione della squadra.

Perché i liguri sono già in proiezione di mercato invernale, gennaio non è così lontano e tra due mesi potrebbero esserci gli esami di riparazione per l’intero gruppo. Tutto passa anche da gare come quelle odierne, dove dimostrare di poter conquistare i tre punti negli scontri salvezza.

Moduli quasi speculari sul piano del pressing e del possesso palla, i due tecnici potrebbero optare per qualche sorpresa dell’ultimo minuto. Senza disdegnare i millennial, perché Empoli e Genoa se hanno giovani interessanti non li fanno di certo ammuffire in panchina.

Ballardini per la conferma, Aurelio per la vendetta

Le attenzioni maggiori saranno per Davide Ballardini. Che ha vinto solamente una gara sinora ed è sempre in bilico. Il pari contro il Venezia non ha accontentato la nuova proprietà, in caso di mancata vittoria in Toscana ci sarà tempo per un cambio, considerando la pausa per le nazionali.

È un match particolare per Aurelio Andreazzoli. Che fu silurato dopo poco tempo dal Genoa, per un’avventura che non fu di certo memorabile. Aveva proprio lasciato l’Empoli per approdare in Liguria nell’estate del 2019, dopo la retrocessione dei toscani al fotofinish nella lotta contro i rossoblù.

Con la squadra di Enrico Preziosi non ci fu un grande feeling, il mercato fu arraffato e i risultati non eccezionali nel complesso. Con alcune postille, se in otto gare Andreazzoli conquistò cinque punti, ben quattro li fece contro avversari più forti. Pareggiò a Roma per 3-3 e vinse contro la Fiorentina per 2-1, ma mancò soprattutto negli appuntamenti più semplici. Fu esonerato in luogo di Thiago Motta, per salvare il Genoa ci mise tanto impegno Davide Nicola.

Andreazzoli ha capito che a volte è meglio stare a riflettere piuttosto che accettare una panchina a tutti i costi. Non a caso il ritorno ad Empoli è frutto di un’avventura precedente abbastanza soddisfacente da entrambe le parti con una promozione e una quasi salvezza.

Dove vedere il match

Il ricordo sarà cancellato dal campo, al “Castellani” anche un pareggio potrebbe non accontentare le squadre. Da menzionarne due giovani ex: Andrea Pinamonti, uno dei tanti attaccanti passati da Genoa, e Andrea Cambiaso, talento cristallino svezzato proprio con i toscani. Si potranno ammirare nella diretta di Dazn, oppure seguendo i canali di Sky Sport, al numero 202 oppure 251.