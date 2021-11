Assurdo in Inghilterra: un petardo colpisce un calciatore – VIDEO

Incredibile ciò che è accaduto in Inghilterra: un petardo ha colpito un calciatore, match sospeso immediatamente.

Anche in Inghilterra, purtroppo, accadono a volte incidenti che denotano una grande inciviltà tra il pubblico che assiste alle partite di calcio. L’ultimo episodio che lo testimonia è quanto accaduto in una gara della Essex Senior League tra l’Hashtag United e il Concord Rangers. Una sfida molto sentita, interrotta dopo che un petardo ha colpito in pieno un calciatore.

Sembra incredibile, ma è successo davvero. Allo stadio Len Salmon di Pitsea un calciatore dei padroni di casa è stato messo ko da un fuoco d’artificio arrivato dagli spalti. Un incidente clamoroso che ha costretto il direttore di gara a sospendere immediatamente la partita.

La sfida tra la squadra più social di tutte, l’Hashtag United, e la squadra rivale è stata interrotta dopo questo incidente assurdo. La formazione di casa era tra l’altro in vantaggio di due reti quando il petardo è arrivato in campo, esplodendo sulla gamba dello sfortunato Matas Skrna. Il calciatore si è subito accasciato a terra stringendosi la gamba e i compagni hanno chiesto l’intervento immediato dei medici per permettere le sue cure. Fortunatamente oggi Matas sta bene, ma lo spavento è stato grande: basta guardare le immagini per rendersene conto.

Petardo su un calciatore: il video

Immediata, come è giusto che sia, la reazione della dirigenza dell’Hashtag United, che ha affidato il proprio pensiero ai social (ovviamente). Su Twitter i vertici del club hanno chiarito che amano vedere i fuochi d’artificio durante le gare della propria squadra, ma non in questo modo. Fortunatamente non è successo nulla al ragazzo, ma le cose sarebbero potute andare anche molto peggio.

Al di là della sospensione della gara, arrivata dopo che sul terreno di gioco hanno cominciato a piovere anche altri petardi, a mandare su tutte le furie il proprietario dell’Hashtag, Spencer Owen, è stato proprio il rischio corso dal suo calciatore, come testimonia questo video:

La reazione a caldo è stata la scelta di vietare i fuochi d’artificio, per evitare rischi. “Un altro motivo da aggiungere all’elenco per rendere illegali i fuochi d’artificio. I proprietari di cani sanno esattamente cosa sto dicendo. Sono contento che Matas stia bene“, ha concluso Owen nel suo comunicato.