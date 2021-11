La nazionale risponde a Lotito: “Immobile, la verità sull’infortunio è questa”

Il medico della nazionale ha risposto a Claudio Lotito svelando un’altra verità: la querelle sull’infortunio di Immobile prosegue.

Non c’è pace per la nazionale. Dopo gli infortuni, arriva anche la polemica sull’infortunio di Immobile. Ad innescarla è stato Claudio Lotito. Il presidente ha chiarito che prima di partire per la chiamata di Mancini il suo attaccante non aveva alcun problema, ed è tornato con un edema dopo gli allenamenti con l’Italia.

Arriva immediata però la risposta del medico degli azzurri, che fa chiarezza su quanto accaduto e smentisce categoricamente Lotito, rifiutando ogni accusa lanciata allo staff azzurro. “La verità è un’altra – ha sottolineato il professor Andrea Ferretti a Rai Sport -, ecco cosa è accaduto”.

Il medico della nazionale risponde a Lotito

La replica non era forse dovuta, ma vista la portata delle accuse e l’assenza di un calciatore fondamentale, è arrivata puntuale. E decisa. “Non voglio alimentare polemiche con i club – ha sottolineato il professor Andrea Ferretti – ma è giusto fare alcune precisazioni”. Poi svela il percorso effettuato da Immobile in azzurro.

“É arrivato in nazionale con un problema al polpaccio – ha dichiarato – e lo abbiamo valutato dopo le 36 ore. Dopo la risonanza abbiamo ritenuto di non utilizzarlo. Lunedì lui ha fatto solamente recupero in acqua, con noi non si è mai allenato”. Poi precisa le parole dell’attaccante. “Immobile ci ha riferito di aver avuto un problema con la Salernitana. Tecar? É fisioterapia, di certo non può creare problemi” ha riferito il dottor Ferretti sorridendo.