Infortunio Immobile, Lotito accusa: “C’è da fare chiarezza”

Tanti, troppi infortuni. La nazionale di Mancini si appresta ad affrontare lo snodo cruciale per le qualificazioni contro lo Svizzera. E lo farà senza una batteria di calciatori fermi ai box nel momento più caldo della stagione. Mentre la polemica sui troppi impegni prosegue senza sosta a colpi di botta e risposta molto diretti, Claudio Lotito ha voluto fare chiarezza sullo stop di Immobile.

E come sempre accade non ha utilizzato mezze misure, richiamando la nazionale alle proprie responsabilità. “Stava bene – ha dichiarato – altrimenti non sarebbe partito. É tornato con un vasto edema, e i nostri medici sapevano bene che prima di lasciarci per la chiamata della nazionale Immobile era in perfetta forma. Ora l’edema non consente di fare una diagnosi precisa. Dovranno essere effettuate prima delle cure per ridurlo, e se tutto andrà bene sarà rivalutato dopo 48 ore. Io non so come si è allenato – continua Lotito – può darsi pure che non avrebbe potuto farlo. So solo che alla Lazio stava bene”. Resta quindi alto il rischio del forfait contro la Juve. E non solo.

Lotito chiarisce l’infortunio di Immobile: le condizioni dell’attaccante preoccupano

L’attacco di Lotito è un chiaro segnale che le condizioni di Immobile non lasciano sereno lo staff biancoceleste. Alla ripresa del campionato arriverà la Juve, e le difficoltà nel fare una diagnosi precisa allungano di sicuro i tempi. Il calciatore soffre a causa di un vasto edema al polpaccio, e secondo il Messaggero i tempi di recupero sono lunghi.

Si parla addirittura di una sosta fra le tre settimane e il mese, con il rischio concreto che oltre al match con la Juve, l’attaccante possa restare fuori dalla partita con la Lokomotiv e rischierebbe di non essere pronto per l’impegno con il Napoli.