Calciomercato Juventus, addio a un titolare: offerta pazzesca dal Newcastle

Il Newcastle punta un titolare della Juventus di Allegri: il club fa il prezzo, chiusura possibile già a gennaio.

Si muove il mercato in casa Juventus, specialmente in uscita. Complice, come per il resto d’Europa, l’arrivo della proprieta araba al Newcastle, cha ha scatenato un vero e proprio terremoto. Nel mirino delle grandi d’Europa, compresi i Magpies, sarebbero finiti tanti calciatori della squadra bianconera, e non solo le cosiddette riserve.

Se McKennie potrebbe essere un rinforzo per una vecchia conoscenza del club torinese, Antonio Conte e il suo Tottenham, un altro grande centrocampista potrebbe volare in Inghilterra per vestire il bianconero del Newcastle. E non si tratta di Arthur, sul cui futuro comunque si addensano nuove nubi.

Il brasiliano ha infatti dato comunicazione in queste ore di aver cambiato il proprio agente, passando nella scuderia di un grande procuratore italiano, Federico Pastorello. Se questa decisione potrà trasformarsi in un passaggio decisivo per una sua cessione, lo scopriremo solo tra qualche settimana. Ma intanto è un altro il centrocampista bianconero finito nel mirino dei Magpies, pronti a far di tutto per portarlo in Premier. E si tratta di un titolare di Allegri.

Rabiot al Newcastle: la Juventus fissa il prezzo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe Adrien Rabiot il grande obiettivo per il centrocampo del Newcastle. La squadra, che vuole a tutti i costi uscire dai bassifondi della classifica in Premier per proiettarsi già da questa stagione verso l’Europa, almeno la Conference, ha bisogno di mettere in squadra più calciatori di talento ed esperienza possibile. E Rabiot potrebbe proprio fare al proprio caso.

Non è un segreto che il francese ex PSG a Torino non abbia mai convinto del tutto, pur diventando titolare presto e risultando decisivo in più di una partita con gol e giocate importanti. In questo periodo storico, però, nessun bianconero è davvero incedibile, e di fronte a un’offerta congrua tutti potrebbero essere ceduti. Rabiot compreso.

Ma qual è il prezzo che potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera? Stando a quanto riferito dal Corriere potrebbero bastare tra i 10 e i 15 milioni di euro. Con una somma di questo tipo Rabiot porterebbe comunque una plusvalenza tra le casse del club, essendo arrivato ormai due anni fa da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Paris Saint Germain.