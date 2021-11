Genoa, la nuova proprietà è scatenata: annuncio shock

Arrivano le prime dichiarazioni della nuova proprietà del Genoa dopo la cessione di Preziosi, l’annuncio è clamoroso: c’entra la Champions.

A Genova si respira un’aria nuova. Almeno sulla sponda rossoblù. Dopo la lunga era Preziosi, da qualche settimana è iniziata la nuova vita americana del Grifone. In questi giorni il passaggio di proprietà è diventato ufficiale. Il Genoa adesso è una squadra appartenente alla holding 777 Partners. Non un fondo per scopo di lucro, ma una nuova società con idee chiare e obiettivi precisi, dal punto di vista economico quanto sportivo.

Mentre la squadra è invischiata in una durissima lotta per la permanenza in Serie A, con una situazione non ancora critica ma già piuttosto complicata, la nuova proprietà americana ha iniziato già a prospettare un piano di lungo corso per il club, con l’obiettivo chiaro di far crescere l’intero mondo Genoa nel giro di pochi anni. E i tifosi iniziano a sognare.

Già il primo passo è stato d’altronde importante e ambizioso, anche se non privo di rischi. La società ha infatti sollevato dal proprio incarico l’allenatore Ballardini, che tanto ha dato al Grifone ma che non sembrava avere in mano la situazione, per sostituirlo con un tecnico giovane e di grande nome: Andriy Shevchenko. L’ex Milan non avrà un curriculum lungo e solido, ma di certo è un ex campione in grado di entrare nel cuore dei calciatori. E questo potrebbe essere solo il primo passo…

Genoa, la società si presenta: obiettivo Champions

A piccoli passi, la nuova proprietà del Genoa vuole arrivare in alto, molto in alto: fino alla Champions League. Lo ha dichiarato, senza troppi peli sulla lingua, Andres Blazquez, rappresentante della holding proprietaria del club. Intervistato dal Secolo XIX, il nuovo patron ha spiegato che la società ha scelto di acquistare lo storico club genovese non per rivenderlo poco dopo, ma per farlo diventare sempre più forte, per poter restare in alto anche tra cent’anni.

Con 128 anni di storia alle spalle, il Genoa è un club che merita rispetto e considerazione. E che deve stare tra i top club in Italia, se non oltre. Per questo la nuova proprietà non si pone limiti: “L’obiettivo? Potorei dire la Champions, ma è ancora presto, non siamo pronti. Per adesso pensiamo alla salvezza, dobbiamo crescere per gradi“.

In altre parole, l’obiettivo è quello: arrivare tra le grandi d’Europa. Ma per farlo bisogna lavorare molto e crescere pian piano, senza fare voli pindarici. Innanzitutto, sarà necessario aumentare i ricavi e rafforzare il club. Poi il club dovrà incrementare le proprie capacità di investimento, eliminando alcune limitazioni di budget che c’erano prima. E solo dopo aver innestato una crescita generale si potrà arrivare dove il Grifone merita di stare. Servirà pazienza, ma almeno le idee ci sono, e anche le prospettive.