Xavi non guarda in faccia nessuno: arriva la prima pesante multa

Il decalogo di Xavi è chiaro, ma un calciatore ha già violato una regola: e arriva la prima pesante multa.

Xavi si è già imposto. E vista la sua storia in blaugrana, è stato chiamato da Laporta proprio per questo motivo. Oltre alla qualità da calciatore e da tecnico, al club serviva una figura in grado di mettere in linea tutti gli aspetti della squadra.

Lo ha fatto con un decalogo di regole ben precise l’ex metronomo della squadra, ma a quanto pare le sue direttive sono già state violate. E la risposta della società è stata chiara.

Xavi multa il calciatore: ecco cosa è accaduto

Neanche il tempo di affiggere nello spogliatoio le 10 inviolabili regole imposte al Barcellona, che un calciatore ha già pensato bene di incassare la prima multa. Si tratta di Dembelè, che incassa l’ammenda e sembra sempre più lontano dai piani del club. É accaduto nell’allenamento odierno, e la presa di posizione da parte del tecnico e della società è stata netta.

Questa mattina l’esterno offensivo si è presentato con soli 3 minuti di ritardo alla seduta. E nonostante un lavoro in campo previsto per le 10, il ritrovo era programmato alle 8.30. Sono bastati tre giri d’orologio però per incassare la pesante multa, e Xavi dimostra di non guardare in faccia proprio nessuno. Inizia così il nuovo corso del tecnico, e dalle notizie in arrivo da Barcellona, qualcosa a Koeman era sfuggito proprio di mano.