Milan, c’è il tesoretto per i rinnovi: la cifra è enorme

Cambio di strategia del Milan, deciso a chiudere il capitolo rinnovi prima di lanciarsi sul mercato: cifra pesante, ecco i nomi.

Sarà stata l’esultanza di Calhanoglu, o forse una strategia pensata da tempo. Non è dato saperlo, ma il Milan sta cambiando strada, e pensa prima ai rinnovi per evitare di ricadere negli errori che hanno portato agli addii del turco e di Donnarumma. La strada sembra essere tracciata, perché in una situazione economica delicata anche per il mondo del calcio, perdere calciatori senza incassare è un pericolo altissimi.

In attea di capire quali saranno le determinazioni di Kessié, sempre più lontano dal firmare un nuovo accordo, i rossoneri avrebbero deciso di chiudere le questioni più spinose. Ecco quindi che sarebbe stato stanziato un tesoretto da investire. Non sul mercato, che verrà dopo, bensì sui contratti da offrire a quei calciatori vicini alla scadenza.

Milan, capitolo rinnovi da chiudere: le cifre e i nomi

I nomi caldi sono tre, e viste le prestazioni i rossoneri devono fare molto in fretta. Il primo calciatore che potrebbe mettere nero su bianco il nuovo accordo dovrebbe essere Rafael Leao. La sua valutazione è letteralmente esplosa, circa 45 milioni di euro, e al portoghese sarebbe stato proposto un nuovo accordo da 3 milioni netti a stagione fino al 2026.

L’allungamento contrattuale, sempre per altri 5 anni, sarebbe in cantiere anche per Theo Hernandez e Bennacer. Entrambi percepiscono 1,5 milioni di euro a stagione, e Maldini avrebbe in mente di arrivare a 4 netti per chiudere immediatamente la questione ed evitare blitz, soprattutto per l’esterno. Le trattative sarebbero già partite e al lordo delle spese, l’investimento sarebbe di circa 70 milioni fino al 2026. Una cifra enorme, ma talvolta trattenere i protagonisti di una rinascita e di grandi stagioni è forse meglio che trovare altre pedine.