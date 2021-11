Rinnovi Milan, Mourinho, allenatori: Di Marzio apre già il mercato invernale

In una intervista esclusiva a Notizie.com, Gianluca Di Marzio racconta aneddoti e svela le prossime mosse di mercato.

È il re del mercato. Il giornalista in grado di raccontare in anteprima affari e trattative, di smentire o confermare voci, di chiudere tormentoni estivi e svelare aneddoti. Gianluca Di Marzio, in occasione della presentazione del suo nuovo libro, è stato protagonista di una bella e lunga intervista rilasciata a Notizie.com in cui ha approfondito diverse tematiche. Partendo dalla Roma. “Mourinho ha preso una squadra che aveva chiuso al settimo posto. Difficile chiedergli di fare miracoli in tre mesi, serve tempo”. Poi un aneddoto sui giorni caldi di voci su Sarri e Allegri. “Il tecnico attualmente alla Juve non è mai stato vicino, ma era ad un passo dal Real, convinto di prenderlo. I giallorossi hanno contattato De Zerbi, che per me è nato allenatore, e anche la Fiorentina ci ha provato. Forse per esprimere il suo gioco servivano cambi radicali, per questo ha rifiutato. Sarri? Lui è stato vicino”.

Poi lancia indiscrezioni sui rinnovi al Milan. “Non parlo di cose che non so – ha affermato a Notizie.com – perché il mercato cambia sempre. Credo che il difensore abbia più possibilità di chiudere l’accordo”. E Vlahovic? “Tutto può ancora succedere, è presto”. Di Marzio svela anche gustose chicche sulle proposte incassate e sul triangolo Totti-Cassano-Spalletti.

Di Marzio: “Su Totti ho una curiosità”

Il giornalista di Notizie.com ha stuzzicato Di Marzio, che svela retroscena sulle proposte incassate. “Lavorare con i procuratori? Mi è stato chiesto, ma ho declinato”. Diverso il ruolo da direttore sportivo. “Quello mi stuzzica – ha affermato – perché scoprire nuovi giocatori è interessante”. Poi sulla notizia sul fondo Pif interessato all’Inter è categorico. “No, non c’è nulla”.

Gustoso invece il retroscena su Totti, Cassano e Spalletti. “Non mi schiero, non conosco così bene le dinamiche. Sarei curioso però di essere nella testa di Totti. Ha molti progetti. Il procuratore sportivo, ma anche altro. Mi piacerebbe capire quale sarà la sua vera volontà adesso”. Il resto è in un libro in cui parla di tutto. Dagli allenatori alle trattative sfumate per un soffio e alle prossime strategie dei club.