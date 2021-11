Mourinho vola a Londra: che colpo per la Roma!

José Mourinho guarda al futuro e vola a Londra: ufficialmente per la figlia Matilde, ma non si esclude una possibile missione di mercato.

La pausa per le Nazionali è una buona occasione per staccare la spina. Tre giorni di vacanza per tutti. Questa la decisione, un po’ sorprendente, di José Mourinho. Nonostante il periodo davvero negativo vissuto dalla Roma, lo Special One ha scelto di regalare qualche giorno di riposo ai suoi giocatori. Anche perché in questo momento sono quasi più i calciatori infortunati a Trigoria che non quelli a disposizione del tecnico.

Una breve vacanza che è servita a Mourinho anche per ritrovare un po’ di serenità familiare. Il tecnico ha infatti scelto di volare a Londra per godersi la famiglia e festeggiare, con qualche giorno di ritardo, il compleanno della sua amata figlia Matilde. Almeno questo ufficialmente.

Perché pensare allo Special One in Inghilterra solo per mangiare un pezzo di torta e godersi il calore della famiglia non sembra realistico, specialmente in questo periodo in cui il mercato sta riprendendo quota con tanti possibili affari che potrebbero concludersi proprio in Inghilterra. Lì dove gioca almeno uno dei grandi obiettivi sul taccuino del tecnico portoghese.

Mourinho a Londra: missione per Dalot?

In una Roma sempre più portoghese, il primo riforzo per il mercato invernale potrebbe arrivare dalla Premier. Non da Londra, ma dal Manchester United. Nel mirino dei giallorossi è infatti finito un ex Milan, Diogo Dalot. Il terzino, importante alternativa per la fascia destra, sembrerebbe essere il primo nome sulla lista della spesa dello Special One.

Classe 1999, l’ex Milan ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe arrivare a Roma per una somma tutto sommato abbordabile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe pronto ad offrire 1,5 milioni di euro per il prestito con riscatto obbligatorio a 15 milioni (ma vincolato a un numero minimo di presenze). Un’offerta che potrebbe soddisfare lo United.

Ma non c’è solo il terzino nei pensieri del tecnico giallorosso. Resta infatti tra i primi obiettivi anche un centrocampista in grado di far fare un salto di qualità alla propria mediana. Il primo nome sulla lista resta sempre lo svizzero Zakaria. Su di lui la concorrenza è però altissima. E allora occhio alle alternative: l’austriaco Florian Grillitsch e Granit Xhaka, il preferito di Mou già in estate, prima del rinnovo con l’Arsenal. Un rinnovo che non garantisce una sua permanenza a Londra.