Ronaldo, annuncio clamoroso: “Vuole tornare qui!”

Cristiano Ronaldo pensa già al futuro lontano da Manchester: secondo fonti portoghesi CR7 vorrebbe tornare in un’altra sua ex squadra, lo Sporting.

C’è fermento in Portogallo. A occupare le prime pagine dei giornali è il futuro del calciatore più rappresentativo nella storia della Nazionale lusitana, Cristiano Ronaldo. Il suo ritorno al Manchester United non è stato infatti finora perfetto. Se i gol non sono mancati, le vittorie per ora scarseggiano e i risultati non soddisfano le sue esigenze, specialmente in Premier League. Per questo motivo, c’è già chi ipotizza un suo nuovo addio a fine anno.

CR7 non vorrebbe infatti in alcun modo rischiare di rimanere fuori dalla prossima Champions League. E in questo momento lo United è tutto meno che certo di una qualificazione, considerando che in Premier è fuori dal primi quattro posti e deve fronteggiare avversarie temibili come il Tottenham, l’Arsenal e in questo momento anche il West Ham.

Leggi anche -> Manchester-Ronaldo, clamorosa svolta: la decisione del portoghese

Per questo motivo il campione lusitano si starebbe già iniziando a guardare attorno, e al momento il suo vero grande obiettivo sarebbe un ritorno in una sua grande ex squadra. Una formazione che, complici le difficoltà incontrate negli ultimi anni, lo riaccoglierebbe a braccia aperte nonostante tutto.

Cristiano Ronaldo torna allo Sporting?

A raccontare di una volontà forte di CR7 di tornare lì dove tutto è cominciato è il quotidiano lusitano Record. In prima pagina in queste ore è finita infatti un’intervista esclusiva realizzata ad Adan, portiere dello Sporting Lisbona, Un vero insider, qualcuno che conosce molto bene sia Ronaldo che la situazione in uno dei due club più importanti della capitale.

“Ho la certezza che voglia tornare allo Sporting“, ha dichiarato Adan, senza nascondersi minimamente. La sua passione per il calcio è immensa e Cristiano è molto lontano dal lasciare il calcio, e se proprio con il passare degli anni dovesse ridimensionare un minimo le sue ambizioni, non ci sarebbe ambiente più adatto ad accoglierlo che quello dello Sporting.

Potrebbe interessarti -> Champions fa rima con Ronaldo: solo lui e Inzaghi ci sono riusciti

“Cristiano è un figlio per l’ambiente dello Sporting e sono sicuro che sta pensando di tornare“, ha aggiunto Adan, concludnedo che il giorno in cui Ronaldo vestirà nuovamente la maglia biancoverde arriverà sicuramente. E forse non è nemmeno così lontano dal realizzarsi. Insomma, l’addio allo United non è scontato in questo momento, ma dovesse concretizzarsi a fine stagione, potrebbe portare a un ritorno clamoroso che farebbe sognare gli amanti di un calcio ‘romantico’.