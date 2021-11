Chi è Enes Sali, il 2006 rumeno che ha esordito alle qualificazioni mondiali

A 15 anni debutta con la nazionale maggiore: chi è Enes Sali, il più giovane giocatore europeo ad esordire in un match internazionale.

Nato a Toronto il 23 febbraio 2006, da una famiglia rumena di origini turche, Enes Sali muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel 2012, all’età di soli 6 anni, nelle giovanili della società semiprofessionista canadese del Woodbridge Strikers. Nel 2017 viene notato dal Barcellona che in poco tempo riesce a portarlo a La Masia. Qui il giovane talento rumeno resterà solo per un anno, prima di entrare a far parte dell’Academia Hagi, il settore giovanile della squadra professionistica rumena del Farul Constanza.

Leggi anche »» Italia, per i Mondiali serve una mezza impresa: non è mai successo

E caso vuole che ad allenare il Farul sia proprio la storica leggenda del calcio rumeno Gheorghe Hagi che, intuito l’enorme potenziale del gioiellino classe 2006, il 9 agosto 2021, in occasione della quarta giornata di campionato, ha deciso di lanciarlo nel calcio dei grandi all’età di soli 15 anni, 6 mesi e 21 giorni. Soltanto un mese più tardi, il 13 settembre, arriverà la prima rete in carriera, messa a segno nella dilagante vittoria del Farul con l’Academica Plinceni, che gli permetterà di diventare il più giovane marcatore della storia della prima campionato rumeno.

La storia di Enes Sali, dai dilettanti alle qualificazioni ai mondiali

Oggi, nell’incontro che ha visto trionfare la Romania sul Liechtenstein per 2-0, il C.T rumeno Mirel Radoi che aveva già stupito tutti con la sola convocazione del giovanissimo talento del Farul in nazionale maggiore, ha deciso di concedergli gli ultimi 8 minuti di gara.

Leggi anche »» Mondiali 2022, Wenger prepara la rivoluzione: addio ai guardalinee?

Certo, il risultato non era in dubbio e la partita ai fini della qualificazione ai Mondiali, dopo la vittoria della Macedonia sull’Islanda, non aveva più nessun valore. Ma rimane il fatto che 10 minuti sono bastati ad Enes Sali per infrangere un nuovo record e diventare, all’età di 15 anni e 264 giorni, il più giovane giocatore europeo ad esordire in un match internazionale.