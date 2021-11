Ibrahimović e quella volta che gli hanno detto nasone, di nuovo

Nessuno vorrebbe litigare con Zlatan Ibrahimović, eppure c’è qualcuno che ha anche avuto il coraggio di chiamarlo “Nasone”. Più di uno.

Marcos Rojo è stato un difensore del Manchester United dal 2014 al 2021. In sei anni nei Red Devils ha avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con molti campioni, tra cui Zlatan Ibrahimović.

Al sito infobae.com, il giocatore argentino ha confessato di aver litigato con il compagno di squadra svedese durante una partita e di avergli gridato “Stai zitto nasone!”. Negli spogliatoi Rojo ha poi temuto per la sua incolumità.

Questa non era la prima volta che se la prendevano con il naso di Ibrahimović.

Leggi anche: Fifa e Ea Sports tremano: la concorrenza irrompe con un nuovo videogioco

Leggi anche: Gigi Buffon, prima volta a quasi 44 anni: il record più brutto

Rojo a Ibra “Stai zitto nasone!”

Zlatan Ibrahimović ha la fama di essere un campione dal carattere difficile. Ne ha avuto un assaggio il ex compagno di squadra Marcos Rojo, che ora gioca nel Boca Juniors. In una recente intervista ad sito di notizie dell’America Latina, il difensore argentino ha raccontato un episodio che riguarda il suo complicato rapporto con la punta svedese.

Quella sera all’Old Trafford il Manchester United vinceva 1-0. Rojo portava palla oltre la metà campo avversaria; forzato dal pressing, invece di passarla a Ibrahimović che chiamava insistentemente il pallone, Rojo passò la sfera al libero Pogba, che la perse subito regalando un contropiede agli avversari.

A quel punto Zlatan si infuriò con l’argentino insultandolo con frasi in spagnolo sporco. Marcos rispose per le rime gridandogli “Chiudi la bocca nasone!”. Finito il primo tempo, negli spogliatoi, i due iniziano a litigare fino a che non vengono separati dai compagni di squadra. La partita finì 1-0, e il Manchester United passò il turno.

Il giorno dopo Rojo si sentì afferrare dietro il collo da una manona solida: era Ibrahimović. L’attaccante gli chiese ancora con tono duro “Cosa mi hai detto?” prima però di scoppiare a ridere. A infobae.com il giocatore argentino ha confessato “Per fortuna che Ibra scherzava. O ero davvero finito”.

Quando Joey Barton incontrò Zlatan Ibrahimovic e gli diede del “nasone” 👃 😂 pic.twitter.com/wb2Puipreo — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 6, 2020

Già qualche anno prima un avversario aveva ridicolizzato il naso di Z. Ibrahimović. Quando ancora lo svedese giocava in Francia al Psg, durante una sfida contro l’Olympique Marseille, l’ex centrocampista Joey Barton (altro giocatore dalla rissa facile) disegnò un nasone in aria in segno di sfida. Per fortuna i due a fine partita non condividevano lo stesso spogliatoio.