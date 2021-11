Fifa e Ea Sports tremano: la concorrenza irrompe con un nuovo videogioco

Fifa e Ea Sports incassano una richiesta che non convince: c’è una famosissima casa di videogiochi pronta a spaccare in due il mercato.

Neanche il tempo di vincere una battaglia che ne inizia già un’altra. Ea Sports con Fifa ha inaridito Konami. Pro Evolution, gioco storico, ha chiuso i battenti, per lasciare spazio a E-football. La nuova idea però non ha convinto, e Fifa si è presa tutto il mercato, con numeri da record e un gioco che ormai non conosce crisi. In effetti il nuovo prodotto di Konami lascia molto a desiderare.

Grafica scarsissima e nel mirino per alcuni errori palesi, giocabilità lenta e per certi versi surreale, modifiche che non arrivano e di sicuro non faciliteranno il cambiamento epocale. Ea Sports festeggia, ma incassa già una proposta che potrebbe portare una nuova concorrenza a Fifa.

Fifa e Ea Sports incassano la proposta: 2k pronta a entrare nel mondo del calcio col nuovo videogioco

Se per i giochi di calcio la concorrenza è pressoché inesistente, sul basket Ea Sports ha un concorrente di alto livello. Nba2k, prodotto dalla famosissima e apprezzata azienda, fa registrare numeri sempre alti, con prodotti di grande qualità e apprezzatissimi dal mondo del calcio. Dopo il flop di Konami, 2k Games è quindi pronta ad alzare il livello, entrando di diritto in takle anche nel mondo del calcio.

Leggi anche: Non è Fifa, Haaland è pazzesco: il VIDEO della prodezza

Pare infatti che la società sia pronta ad acquisire da Ea Sports i diritti e la licenza per il famoso videogioco di calcio, interrompendo il monopolio di Fifa per un nuovo prodotto. Secondo quanto riporta il portale inglese Metro, l’eventualità è probabile, e il marchio EA Sports FC, nato da poco, è un indizio chiaro. La Fifa ha inoltre reso noto di voler collaborare con altre aziende e potrebbe nascere un nuovo fantastico prodotto. Da Strauss Zelnick, capo di 2k arrivano timide conferme. “É un gran passo per noi, non ci siamo mai occupati di calcio, e ora mi limito a dire questo”. Gli appassionati però sognano già un Fifa232k o Fifa2k23, che potrebbe sconvolgere il mondo del gaming.