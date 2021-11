Irlanda Italia, il retroscena: cosa ha detto Vialli al Ct avversario

Il Commissario tecnico svela il retroscena su un dialogo con Vialli al termine di Irlanda del Nord Italia: “Come noi”.

Per l’Irlanda del Nord è un giorno di festa. Ancora una partita senza subire gol, e un pari con i campioni d’Europa. Per una nazionale che non ha l’obbligo di arrivare ai Mondiali, il match di ieri era l’occasione per dimostrare che in Irlanda è difficile da superare per tutti. Missione compiuta quindi, con una difesa rocciosa e la capacità di resistere contro una squadra non proprio brillante.

A fine partita le telecamere hanno ripreso un dialogo fra il commissario tecnico inglese dell’Irlanda e Gianluca Vialli, teso per tutto l’arco dei novanta minuti e poi deluso da un risultato che rimanda gli azzurri e regala una notte da sogno all’Irlanda e una di festa alla Svizzera, qualificata grazie alla goleada. Ian Baraclough ha svelato il curioso retroscena.

Irlanda Italia: Ian Baraclough racconta i dettagli del dialogo con Vialli

Al novantesimo Vialli in maniera sportiva si è avvicinato all’area tecnica avversaria, complimentandosi per il pareggio ottenuto contro i campioni d’Europa. I due si sono detti qualcosa prima della stretta di mano, e il Ct nato a Leicester ha svelato i curiosi dettagli della chiacchierata. “I ragazzi possono essere orgogliosi – ha dichiarato – ed era quello che volevamo. Finire il match con il sorriso di chi ha fatto ciò che era stato preparato”.

Leggi anche: Stadi e vaccini: in Italia arriva la clamorosa svolta. Polemiche in arrivo?

Poi alla domanda su Vialli risponde e chiarisce quanto accaduto. “Abbiamo scambiato due parole a fine partita – ha detto Ian Baraclough – e mi ha riferito che abbiamo fatto una prestazione difensiva da masterclass italiana”. L’Italia è stata frenata con la sua arma migliore quindi, e nel Regno Unito gli uomini in verde sono considerati ora degli eroi. “Se Vialli dice che abbiamo giocato come l’Italia, non possiamo che essere felici per quello che abbiamo dimostrato”.