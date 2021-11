Vincere gli Europei e non andare ai Mondiali? Tre Nazionali ci sono riuscite

L’Italia rischia di non andare ai Mondiali nonostante abbia vinto gli Europei: solo tre Nazionali sono già riuscite in questa ‘impresa’.

E adesso serve avere il sangue freddo. Quella che sembrava una qualificazione già conquistata, oggi appare come un miraggio. L’Italia, schiantandosi sul muro dell’Irlanda del Nord nello scialbo 0-0 di ieri sera, ha decretato un doloroso secondo posto nel girone alle spalle della non irresistibile Svizzera. Il risultato? A marzo dovremo affrontare un playoff di, si spera, due partite per poter accedere ai Mondiali 2022.

Una situazione scomoda. Non drammatica, s’intenda. Quest’Italia rischierebbe di perdere con chiunque, anche con Malta o Gibilterra. Ma la Nazionale del corso Mancini pre-Europei non ha nulla da invidiare alle altre squadre che prenderanno parte ai playoff. Le speranze di qualificazione dunque, seppur col brivido, restano intatte.

D’altronde, una clamorosa esclusione dai Mondiali con il titolo di campioni d’Europa in tasca non sarebbe un unicum nella storia. In questa ‘impresa’ sono già riuscite in passato tre Nazionali. E la speranza è che tre possano rimanere ancora per un po’ di tempo, almeno fino ai prossimi Mondiali.

Vincitori Europei out dai Mondiali: chi sono?

I primi campioni d’Europa ad essere riusciti in questa clamorosa impresa furono i calciatori della Cecoslovacchia 1976. Due anni dopo nel Mondiale argentino Panenka e compagni rimasero infatti bellamente a casa, estromessi durante le qualificazioni in maniera piuttosto clamorosa.

Stesso risultato per la Danimarca, squadra che sorprendentemente aveva conquistato la vittoria agli Europei nel 1992. Nel Mondiale americano che ricordiamo ancora con grande amarezza per l’errore dal dischetto di Roby Baggio che, di fatto, ci tolse la possibilità di alzare la coppa, i campioni d’Europa rimasero rocambolescamente fuori. Nel girone di qualificazione la squadra scandinava, infatti, si fermò al terzo posto ma a pari merito con i secondi, l’Irlanda. Per via dei parametri di allora, a passare il turno fu proprio la formazione isolana.

Ultimi ma non ultimi i greci del 2004, gli eroi che riuscirono a conquistare il titolo a Euro 2004, in Portogallo. Forse per la troppa euforia di quella vittoria storica, gli ellenici mancarono l’accesso al Mondiale 2006 arrivando solo quarti nel proprio girone, dietro a Ucraina, Turchia e Danimarca.

Tre Nazionali non di grande tradizione, che avevano in realtà già compiuto un’impresa storica nelle rispettive vittorie. La storia dell’Italia sarebbe molto diversa. Rimanere fuori da Qatar 2022 sarebbe infatti molto più grave, inutile negarlo.